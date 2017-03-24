Роберто Карлос: Россия готова провести один из лучших Кубков конфедераций

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

«Россия готова очень хорошо — как с точки зрения стадионов, так и инфраструктуры в целом. Пока не все понимают, сколько страна сделала для болельщиков, футболистов, официальных лиц и других гостей. Это будет один из лучших Кубков конфедераций», — заявил Карлос.

«Если в России ставят перед собой цель сделать что-то хорошо, то все получается на высшем уровне. Уверен, что никаких проблем не возникнет, все будут чувствовать себя как дома. Уже проделана огромная работа, и я бы хотел поздравить с этим российское правительство», — добавил бразилец.

«Россия поразит всех гостеприимством»

Часть карьеры Карлоса прошла в России — сезон-2011/12 он провел в составе махачкалинского «Анжи». «Главное, что мне дало время, проведенное в “Анжи” — это возможность познакомиться с культурой России и ее людьми. Здесь живут очень душевные и гостеприимные люди. В мире практически не имеют представления о России, и предстоящие турниры помогут исправить эту ситуацию», — отметил бразилец.

Карлос хорошо знаком с тремя из четырех городов, которые примут турнир предстоящим летом — Москвой, Санкт- Петербургом и Казанью. «Болельщики обязательно влюбятся в эти города, в них есть все для отличного туризма», — подчеркнул он.

«В Москве я жил в центре. Да, дорога на базу в Кратово могла занимать много времени, но оно того стоило — мне было недалеко до Красной площади, вокруг которой было множество магазинов и ресторанов», — отметил бразилец.

«Санкт-Петербург я знаю не так хорошо, — продолжил Карлос. — Там я в основном перемещался по маршруту аэропорт- отель-стадион. Не удавалось даже дать автографы всем желающим, потому что мы всегда спешили и администраторы подгоняли меня. В Казани мы всегда останавливались в отеле с видом на Кул-Шариф, это очень красивая мечеть!».

«В финале сыграют сборные Германии и Португалии»

По словам Карлоса, на предстоящем Кубке конфедераций он будет болеть за сборную Португалии. «У меня сложились очень теплые отношения с Криштиану Роналду. Он великолепный игрок и заслуживает еще одного титула со своей сборной. Также я очень высокого мнения о тренере португальцев Фернанду Сантуше», — пояснил бразилец.

«На групповом этапе, на мой взгляд, самой интересной будет встреча сборных Португалии и Мексики, а в финале я жду команды Германии и Португалии. Сборная России? Эта команда может стать сюрпризом, но для выхода в финал у нее просто не хватит опыта», — добавил Карлос.

По мнению чемпиона мира, уровень чемпионата России позволяет собрать сильную сборную. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА — из игроков этих команд можно создать сильную команду. Когда я играл в России, сборная была не очень сильной — команда больше бегала, чем играла в футбол. Когда пришли Фабио Капелло и Кристиан Пануччи, сборная России стала сильнее тактически и постепенно прогрессировала, — отметил Карлос.

«Мне не нравится, когда Кубок конфедераций называют тестовым или тренировочным турниром. Победа в нем стала одной из самых важных в моей карьере, потому что она была первой со сборной Бразилии», — сказал Карлос в заключение.

В Кубке конфедераций примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (Европа — Португалия, Африка — Камерун, Азия — Австралия, Океания — Новая Зеландия, Северная и Центральная Америка — Мексика, Южная Америка — Чили), победитель чемпионата мира (Германия) и команда страны, в которой проводится соревнование (Россия).

Первый официальный Кубок конфедераций под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) прошел в 1997 году. Его победителем стали бразильцы с Карлосом в составе. С 2005 года Кубок стал проводиться каждые четыре года в стране — организаторе чемпионата мира, за год до его начала.