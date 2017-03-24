Футболисты сборных Нигерии и Сенегала сыграли вничью в товарищеском матче
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Сборные Нигерии и Сенегала по футболу сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. У сенегальцев отличился Мусса Соу (54-я минута), в составе команды Нигерии гол забил Келечи Ихеаначо (83, c пенальти).
Нигерийцы 27 марта проведут товарищеский матч против команды
Главные тренеры
|Стивен Кеши
|Амара Траоре
Голы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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