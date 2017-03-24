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24 марта 2017, 1:39 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборных Нигерии и Сенегала сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Сборные Нигерии и Сенегала по футболу сыграли вничью в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в четверг в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. У сенегальцев отличился Мусса Соу (54-я минута), в составе команды Нигерии гол забил Келечи Ихеаначо (83, c пенальти).

Нигерийцы 27 марта проведут товарищеский матч против команды Буркина-Фасо, а команда Сенегала в тот же день встретится со сборной Кот-д’Ивуара.

23.03.2017 23:00 матчи: Товарищеский матч
Нигерия 1:1 Сенегал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Стивен Кеши Амара Траоре
Голы
82′ Ихеаначо К.  
  Соу М. 55′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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