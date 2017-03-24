Сергей Андреев: Бухарову по силам бросить вызов Дзюбе

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О ЗАМЕНЕ БЕРЕЗУЦКОГО НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ ТРИ ГОДА НАЗАД

— Акинфеев — новый капитан сборной. Других вариантов не могло быть в принципе?

— Я не удивлен. Человек больше 10 лет в сборной. Здесь все ясно — достойный выбор. Другие варианты? Будь в сборной сейчас Игнашевич и Березуцкие, могли возникнуть различные мнения.

— Популярно мнение, что капитаном должен быть не вратарь, а полевой игрок.

— Я, кстати, тоже склоняюсь к тому, что капитан должен играть в поле. Нет, я не против Акинфеева. Просто высказываю свою точку зрения.

— Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду. Сейчас это невосполнимая потеря?

— Мне кажется, стоило думать о замене Березуцкого раньше. Может быть, даже не в прошлом, а в позапрошлом году. Время-то летит, Василий не молодеет. На данный момент, наверное, замены Березуцкому нет. Но дело-то в другом. Почему ранее не наигрывали, например, Васина и Семенова в контрольных матчах на месте нашего ветерана? Запоздали, считаю, с «преемником». А то выходит, что Березуцкому уже 34, а мы начинаем причитать: «Аяяяяй, что же мы будем без него делать?» Этим вопросом, считаю, стоило озадачиться еще три года назад.

— На ком теперь, по-вашему, держится наша оборона?

— На мой взгляд, ставка будет сделана на Васина. Человек достойно выглядит в чемпионате. Прибавил в «Уфе» у Гончаренко. Теперь игрок стартового состава ЦСКА.

— Кто сегодня составит ему компанию в центре защиты?

— Семенов и ….

— Кудряшов?

— Наверное, Кутепов. По Кудряшову у меня есть свое мнение. Федор в схеме с тремя центральными защитниками очень хорош именно на фланге — слева. Опытный, квалифицированный игрок. По идее может и в центре защиты действовать. Но, когда нам попадутся такие гранды, как Германия или Италия, могут возникнуть сложности. Мне он больше нравится на месте бровочника.

УДИВИЛО, ПОЧЕМУ «ЛОКО» ОТПУСТИЛ САМЕДОВА

— А вот Черчесов, похоже, на левом фланге будет делать выбор между Комбаровым и Жирковым. Кому вы отдаете предпочтение?

— Спартаковцу. У Комбарова выше КПД, чем у зенитовца. У него нормальное количество голевых передач. Плюс человек хорошо реализует пенальти.

— Справа место себе застолбил Самедов. Но что будет, когда Мариу Фернандесу разрешат играть за сборную в официальных матчах?

— Фернандес серьезный конкурент для Самедова. Хотя Александр сейчас очень прилично выглядит. Меня удивило, почему «Локомотива» отпустил такого исполнителя. Это просто большая ошибка! Железнодорожникам нельзя было расставаться с этим полузащитником. В «Спартаке» он не утратил своих прежних качеств, ничего не растерял. Забил победный гол «Анжи».

ДЗАГОЕВ — САМЫЙ КРЕАТИВНЫЙ

— Перейдем к опорной зоне. Кого видите здесь в матче с ивуарийцами?

— Ох, вот тут не берусь прогнозировать. Считаю, нужно попробовать каждого в этой зоне. Глушаков, скорее всего, не сыграет? Что ж, есть Зобнин, Газинский, да хватает вариантов. Не могу ответить на ваш вопрос. Поле для экспериментов. Спокойно можно всех посмотреть, каждому дать по тайму.

— Тогда кого считаете потенциально главным креативщиком в этой сборной? Допустим, сборная сыграет в два форварда.

— Хорошо. С моей точки зрения, сейчас самый умелый исполнитель на позиции «под нападающими» — это Дзагоев. Но его ведь могут отправить и в опорную зону… Алан может и ударить четко, и обвести, и отдать, вывести партнера один на один.

— Рассматривался вариант, при котором в атаке с первых минут могли выйти Полоз и Бухаров. Может быть, лучше под ними поставить одноклубника Ерохина?

— А почему нет? Интересный вариант. Нужно попробовать. Эта связка довольно эффективная. Ребята далеко прошли в Лиге Европы. Вообще донские форварды в отсутствие травмированных Дзюбы и Смолова получают отличный шанс проявить себя. Раз сложилась такая ситуация, Бухаров в силу своего возраста должен решать свои вопросы именно сейчас.

— То есть ему по силам бросить вызов Дзюбе?

— совершенно верно. Александр сейчас играет здорово, борется, сбрасывает, бежит! За 60 — 65 минут Бухаров может сделать результат. Не зря порой Азмун не попадает в состав. А вы ведь знаете, как я хорошо отношусь к иранцу. Просто Бухаров сейчас в порядке.

ЧУТЬИШКО ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРОГРЕССА У КОКОРИНА УЖЕ НЕ БУДЕТ

— Когда вернется в строй Смолов, у Полоза не будет шансов заиграть в сборной?

— Не знаю, не знаю… Он хороший, качественный футболист. Посмотрим, как себя проявит в предстоящих встречах. Перед ним же сейчас открыты все двери. Думаю, как минимум 90 минут ему дадут. Так что Полозу нужно пользоваться такой возможностью. Дзюба и Смолов вернутся только потом.

— А ведь есть еще и Кокорин.

— Нет, вот в него я что-то уже не верю. Возьмется ли за ум? Надо ли ему это? Как бы он не закончился как футболист… По последним сводкам, он не собирается браться за ум. Уже почти год прошел после той истории в Монако. А каких-то изменений я не вижу. Чутьишко мне подсказывает, что прогресса уже не будет… Дай бог, чтобы я ошибался.

— Результат матча с африканцами выходит на первый план?

— Он важен. Игра контрольная, но все равно нужно постараться победить. Все же влияет на рейтинг ФИФА. А то мы на каком там месте? На 112-м?

— На 60-м.

— Да какая разница. 60-е — это все равно что 112-е… Нужен результат! А то потом приедет более серьезный соперник — Бельгия.

— Счет рискнете назвать?

— Не люблю я это дело. Наверное, наши выиграют. Но футбол сейчас очень непредсказуемый. В недавнем матче «Анжи» закрылся, и «Спартак» ничего сделать не мог. Не забей тот гол Самедов, и привет! 0:0, минус два очка. Обороняться теперь все умеют.