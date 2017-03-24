«Постараемся навязать Кот-д’Ивуару свою игру»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После четырехмесячного перерыва сборная России по футболу проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Соперником россиян станет одна из сильнейших сборных африканского континента — Кот-д'Ивуар. Первый в новом году матч российской национальной команды пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе.

Для подопечных Станислава Черчесова эта игра уже точно станет исторической. Дело в том, что сборная впервые с весны 2014 года выйдет на поле с новым капитаном: Василий Березуцкий, долгое время являвшийся лидером национальной команды, на прошлой неделе объявил о завершении международной карьеры. В связи с тем что времени до домашнего Кубка Конфедераций и чемпионата мира осталось совсем немного, велика вероятность, что новый капитан поведет за собой россиян на этих ответственных турнирах.

Сборная Кот-д'Ивуара сейчас также переживает смену поколений. Одни из сильнейших игроков в истории Африки — форвард Дидье Дрогба и опорный полузащитник Яя Туре — уже завершили выступления за национальную команду. Отсутствие этих футболистов, безусловно, облегчит жизнь нашей сборной, но у африканцев хватает сильных игроков и без них. К примеру, полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха: 24-летний британец с ивуарийскими корнями в 2017 году принял решение выступать за африканскую команду, несмотря на огромный интерес со стороны сборной Англии.

Обновлением состава команды Кот-д'Ивуара займется назначенный 21 марта ее главным тренером знаменитый бельгиец Марк Вильмотс, выводивший сборную своей страны на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016. Матч с Россией станет для него дебютным во главе ивуарийцев. Примечательно, что именно с бельгийцами подопечные Черчесова встретятся в следущей игре, которая пройдет в Сочи 28 марта.

Своими ожиданиями перед игрой с Кот-д'Ивуаром с «Известиями» поделился 23-летний защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия. Футболист уверен, что наша команда постарается навязать ивуарийцам свою игру.

— Сборная Кот-д'Ивуара — довольно серьезный соперник для нас, — сказал «Известиям» Георгий Джикия. — Эта команда является одной из сильнейших сборных своего континента, она — постоянная участница чемпионата мира. Перед чемпионатом мира для нас очень важен опыт игры с африканскими командами, так как мы редко встречаемся с ними на поле. Понятно, что Кот-д'Ивуар сделает ставку на физические компоненты — в первую очередь скорость и выносливость. Легко нам точно не придется, но мы постараемся диктовать сопернику свою игру.

Другой игрок сборной России, полузащитник Роман Зобнин, в беседе с корреспондентом «Известий» отметил, что предстоящая контрольная встреча будет похожа на сентябрьскую игру против Ганы. Напомним, тогда российская команда переиграла африканцев — 1:0.

— Африканские команды пропагандируют более агрессивный и силовой футбол, Кот-д'Ивуар — не исключение, — заявил «Известиям» Зобнин. — Недавно сборной России приходилось играть с Ганой, и я думаю, что-то похожее на игру этой команды можно ожидать и от нашего ближайшего соперника. Кот-д'Ивуар — серьезный оппонент, на фоне которого мы сможем понять наши сильные и слабые стороны. В предверии домашнего Кубка конфедераций и чемпионата мира это очень важно. В целом сборная России готова к этой игре.

Отметим, наша национальная команда уже играла против сборной Кот-д'Ивуара в августе 2012 года в Москве. В той встрече была зафиксирована ничья — 1:1. Голами отметились Алан Дзагоев и Макс Градель.