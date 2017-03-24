Эбуэ Куасси: Возможно, я еще вернусь в «Краснодар»

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Ближайший соперник сборной России по футболу — команда Кот-д'Ивуара — сегодня не выглядит так грозно, как несколько лет назад. Свои выступления в африканской сборной завершили легендарные Дидье Дрогба, братья Яя и Коло Туре. Однако в команде с Берега Слоновой Кости есть много молодых и перспективных футболистов, которые играют в лучших европейских чемпионатах. Один из них — Эбуэ Куасси, зимой перебравшийся в клуб-флагман шотландского футбола «Селтик». 19-летний полузащитник хорошо знаком российским болельщикам по своим выступлениям за «Краснодар» — до переезда в Шотландию ивуариец был игроком основного состава «горожан».

В эксклюзивном интервью «Известиям» Эбуэ Куасси объяснил причины ухода из «Краснодара», поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной России и рассказал о мечте попробовать силы в английском чемпионате.

— Вы впервые вернулись в Краснодар после перехода из одноименного клуба в «Селтик». Какие ощущения?

— Я чувствую себя здесь отлично. Моя профессиональная карьера началась именно здесь. Приятно вернуться в этот город, особенно в составе своей национальной сборной. Был очень счастлив вновь оказаться на территории академии «Краснодара», где Кот-д'Ивуар проводил тренировку.

— Ваши партнеры по сборной спрашивали у вас о России и Краснодаре?

— Конечно, спрашивали обо всём, о чем только можно. Я сказал им, что Россия — замечательная страна, а Краснодар — отличной город с сильной командой.

— Не интересовались погодой в нашей стране?

— Естественно, всем было интересно, насколько здесь холодно — они знают, что в России суровый климат. Я успокоил их и отметил, что в Краснодаре погода нормальная и здесь не так холодно, как в Москве или Санкт-Петербурге. Но когда мы приехали, они всё равно сказали, что тут мороз (смеется).

— Что вы думаете о предстоящей игре со сборной России?

— Будет интересный матч. У России очень хорошая команда, как и у нас. Очень рад, что игра состоится именно в Краснодаре. Думаю, болельщики останутся довольны увиденным.

— Ваш переход из «Краснодара» в «Селтик» стал для многих неожиданностью. Как это случилось?

— Это мой выбор, который я посчитал наилучшим продолжением своей карьеры. Я решил, что сменить клуб и уехать в другую страну будет правильным развитием событий. Считаю, что принял правильное решение, поскольку «Селтик» — большой клуб, с долгой историей и известным тренером. Я благодарен «Краснодару» за то, что там мне было предоставлено много шансов заявить о себе. Надеюсь, новый вызов в моей карьере поможет мне прогрессировать.

— Сейчас «Селтик» тренирует известный специалист Брендон Роджерс, который хорошо умеет работать с молодёжью. Что можете о нем сказать?

— Он отличный тренер. Мы ежедневно общаемся друг с другом, я чувствую его поддержу. Брендан Роджерс стал одной из главных причин, по которой я перешел в «Селтик».

— Вы уже адаптировались в Шотландии?

— Да, но могу сказать, что это было очень сложно. Сейчас уже всё в норме, я полностью привык к новой для себя стране.

— В «Селтике» выступает ваш соотечественник — знаменитый защитник Коло Туре. Он помогал вам освоиться?

— Коло очень много помогает мне в моей нынешней команде. Мы часто разговариваем, он постоянно дает мне советы, как и что лучше делать. Коло — хороший человек, и я ему безмерно благодарен.

— Коло долгое время играл в Английской премьер-лиге (АПЛ), выступление в которой является вашей мечтой. Туре рассказывал вам о чемпионате Англии?

— Он сказал, что это очень сложный турнир. Если я хочу играть там, мне нужно много работать над собой, над своей игрой. Только тогда у меня будет шанс оказаться в АПЛ.

— Вы следите за выступлениями «Краснодара»?

— Постоянно! Я смотрел матч Лиги Европы против «Фенербахче», когда «Краснодар» сумел пройти турецкую команду. Недавно, всего пару дней назад, видел игру против «Уфы». Также я слежу за командой и ее футболистами в социальных сетях.

— Что думаете по поводу вылета «Краснодара» из Лиги Европы?

— Я бы не стал называть это провалом. Команда смотрелась в турнире неплохо. Думаю, в следующем сезоне у нее есть шансы выступить еще лучше. «Краснодар» — совсем молодая команда, нужно немного подождать, набраться опыта. Если они будут продолжать в том же духе, то станут топовым клубом в России.

— Вы были в академии «Краснодара». Что можете сказать о ней?

— У «Краснодара» великолепная академия. У них есть всё, что нужно для занятий футболом. Каждый, кто там находится, может полностью сосредоточиться на тренировках. Те, кто там учится, много работают, уважают своих тренеров, и я думаю, вскоре они станут профессионалами.

— Вы сами не учились в этой академии?

— Я только играл в футбол.

— При встрече мы успели немного пообщаться на русском языке. Откуда вы его знаете?

— Когда ребята в команде говорили между собой на русском, я прислушивался к ним. Постепенно стал понимать какие-то слова и научился их произносить. Но с преподавателями я не занимался, учился исключительно сам.

— Какие слова из русского языка вы помните?

— Спасибо, право, лево, привет, хорошо (смеется).

— Что вам больше всего запомнилось в «Краснодаре»?

— Наверное, моя самая первая игра. В дебютном матче я забил гол и получил красную карточку. Поэтому остались смешанные эмоции, но он запомнился мне больше всего.

— Когда вы переходили в «Краснодар», вас называли «новым Полем Погба». Слышали об этом?

— Да, мне говорили, что мы с ним похожи внешне, по стилю. Думаю, если я буду много работать, смогу добиться сравнений с этим именитым футболистом по игровым качествам. Возможно, тогда я стану «вторым Погба».

— Думаете, достичь его уровня реально?

— Конечно, это возможно. Нужно просто усердно работать, прилагать серьезные усилия и уважать футбол.

— В начале нынешнего сезона из «Краснодара» ушел главный тренер Олег Кононов. Его место занял Игорь Шалимов. Что вы можете сказать об этих специалистах?

— Кононов — отличный тренер, который очень многому меня научил. Он покинул команду, но это футбол и такое случается. Я благодарен Олегу Кононову за шанс играть за «Краснодар». Хочется сказать спасибо и Игорю Шалимову, который предоставил мне еще больше возможностей играть в команде. Оба специалиста — очень сильные, и у меня для них есть только слова благодарности. Именно они открыли мне дорогу в большой футбол.

— Многие считают, что игра «Краснодара» при Шалимове стала менее привлекательной.

— Не согласен. Это футбол, у каждого тренера своя тактика, свое видение этой игры. Не могу сказать, что у Кононова или Шалимова тактика хуже. Просто каждый видит игру команды по-своему. Это нужно уважать.

— Вы когда-нибудь общались с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким?

— Да, иногда. Когда я покидал команду, он пожелал мне удачи в «Селтике» и поблагодарил за время, проведенное в России. Я ответил, что, возможно, когда-нибудь я еще вернусь в «Краснодар». Он — замечательный человек. Хочу поблагодарить Галицкого за время, проведенное в его клубе.

— Зимой в одной из социальных сетей появилась ваша фотография в футболке ЦСКА. Но через некоторое время вы удалили этот снимок. Расскажите, откуда у вас появилась эта футболка?

— У меня был отпуск, и я поехал в Африку. С собой у меня была футболка ЦСКА, которую мне подарил после одного из матчей мой соотечественник Лассина Траоре. Мы просто поменялись майками — вы же знаете, это нормальная практика в футболе. В отпуске я просто играл в футбол с друзьями и надел эту футболку без каких-либо побуждений. А удалил фотографию, потому что фанаты «Краснодара» начали писать гневные комментарии под публикацией, а я не хотел с ними конфликтовать.

— Рассказывают, что, когда приезжаете в Африку, вы занимаетесь благотворительной деятельностью.

— Да, я делаю многое. Но не хотел бы об этом рассказывать.