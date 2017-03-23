Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29184962/
23 марта 2017, 23:43 | Футбол: Сборные | «Газета.Ру»

Сборная России обрела нового капитана, но потеряла лидера атаки

Контрольные матчи для сборной России — время генеральной проверки в преддверии Кубка конфедераций. К ней национальная команда подходит в прекрасном настроении, но с определенными потерями.

Контрольные матчи для сборной России — время генеральной проверки в преддверии Кубка конфедераций. К ней национальная команда подходит в прекрасном настроении но с определенными потерями. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© «Газета.Ру»

Перед контрольным матчем со сборной Кот-д’Ивуара, намеченном на 24 марта, настроение в стане национальной команды можно описать как рабоче-оптимистичное. Несмотря на обилие микроповреждений, выявленных у целого ряда ведущих игроков, к четвергу почти все тренировались в общей группе.

Почти — потому что Денис Глушаков так и не успел оправиться от беспокоящих его болей в бедре и участия в предстоящих играх не примет. Равно как и Артем Дзюба, чьи постоянные повреждения в момент его вызова в сборную уже не на шутку беспокоят Черчесова. В том числе из-за невозможности проверить зенитовского форварда в паре с Федором Смоловым.

К чему может привести такая ситуация, наставник выразил недвусмысленно.

Сборная строится из реальных людей, а не из тех, кто мог бы быть, но сейчас не с нами. Нам не нужны «гости» перед большими турнирами, потому что гость может оказаться неподготовленным.

В остальном настроение сборников приподнятое. До Кубка конфедераций остается три месяца, и все прибывшие на краснодарский сбор понимают — костяк команды определен. Эксперименты будут продолжаться, но носить будут исключительно точечный характер. А значит, доказывать свою состоятельность нужно здесь и сейчас.

Тем более что после осенней сессии контрольных матчей ситуация складывается так, что каждая контрольная игра, помимо своей главной функции, превращается еще и в битву за репутацию. За возможность после оплеух от Катара и Коста-Рики выбраться из шестого десятка рейтинга ФИФА, разменяв сомнительное соседство с Узбекистаном и Нигерией на силу положительной инерции. А заодно и стереть из памяти краснодарских болельщиков негативные эмоции после неудачного дебюта на красавце-стадионе с теми же костариканцами.

А пока на повестке дня — назначение капитаном команды Игоря Акинфеева. В отсутствие закончившего карьеру в сборной Игнашевича и приостановившего свое выступление за главную команду страны Василия Березуцкого, именно бессменный голкипер ЦСКА получил капитанскую повязку.

Примечательно, что второй по старшинству сборник после Акинфеева, полузащитник «Спартака» Александр Самедов охарактеризовал произошедшие перемены весьма емко.

— Я видел их в команде [Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого] на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно — я отдаю себе отчет в том, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после Евро, а теперь и для Василия. Конечно же, их недостает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля, отметил Самедов.

Тем временем, в отсутствие потихоньку уходящих на покой экс-символов сборной, адаптация в ней новичков идет полным ходом. Так, защитник ЦСКА Марио Фернандес, впервые вызванный в стан национальной команды, не преминул рассказать об отличных впечатлениях о своем дебюте.

— Я впервые в расположении команды. И у меня самые хорошие впечатления от первых дней. Меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает и я просто счастлив. С Черчесовым раньше встречался, пока мы предметно не говорили. Просто спросил меня о впечатлениях, делах и работе на тренировке. О моей роли в команде и позиции на поле речи пока не шло.

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов, хоть и сам немногим опытнее Фернандеса, уже сейчас излучает полную уверенность в своих силах. Ничуть не чураясь того факта, что призван на не совсем привычную для себя позицию центрального, а не крайнего защитника.

— Я играл больше на фланге, но в связи с травмой Владимира Граната мне предстоит действовать на позиции крайнего центрального защитника. Не скажу, что эта позиция нова для меня, нормально себя там чувствую.

Крайне рад он и новым витком сотрудничества с Черчесовым, с которым уже пересекался как с тренером на спартаковском этапе своей карьеры.

А еще — возможностью сыграть на красавце-стадионе.

— Наверное мне легче, чем тем ребятам, которые раньше с ним [Черчесовым] не работали, потому что я знаю его требования. Что касается краснодарской арены, то ребята рассказывают, что это лучший стадион в мире. Будет приятно сыграть здесь, — отметил защитник «Ростова».

Вторит партнеру и полузащитник Газинский, для которого стадион является домашним. Успев провести вместе с Алексеем Миранчуком мастер-класс для детей на базе «Краснодара», Юрий признался, что форсировать подготовку никто не собирается. Что о бельгийцах думать пока совсем рано, а любая африканская команда играет в силовой и атлетичный футбол. Не забывая и о том, что второй подряд неудачи на краснодарской земле допустить нельзя.

— В сборной всегда позитивное настроение, сюда приятно приезжать. Первый матч здесь был неудачным и я очень надеясь, что в этот раз все будет по-другому.

Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости