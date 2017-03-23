Сборная России обрела нового капитана, но потеряла лидера атаки

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Перед контрольным матчем со сборной Кот-д’Ивуара, намеченном на 24 марта, настроение в стане национальной команды можно описать как рабоче-оптимистичное. Несмотря на обилие микроповреждений, выявленных у целого ряда ведущих игроков, к четвергу почти все тренировались в общей группе.

Почти — потому что Денис Глушаков так и не успел оправиться от беспокоящих его болей в бедре и участия в предстоящих играх не примет. Равно как и Артем Дзюба, чьи постоянные повреждения в момент его вызова в сборную уже не на шутку беспокоят Черчесова. В том числе из-за невозможности проверить зенитовского форварда в паре с Федором Смоловым.

К чему может привести такая ситуация, наставник выразил недвусмысленно.

Цитата Станислав Черчесов Наша работа заключается в том, чтобы внимательно наблюдать и изучать возможности игроков, а в «день икс» составить команду из реальных, а не виртуальных футболистов. К сожалению, у нас есть те, кто принимал участие в одном матче из пяти. Если и теперь не сыграют, будет один из семи.

Сборная строится из реальных людей, а не из тех, кто мог бы быть, но сейчас не с нами. Нам не нужны «гости» перед большими турнирами, потому что гость может оказаться неподготовленным.

В остальном настроение сборников приподнятое. До Кубка конфедераций остается три месяца, и все прибывшие на краснодарский сбор понимают — костяк команды определен. Эксперименты будут продолжаться, но носить будут исключительно точечный характер. А значит, доказывать свою состоятельность нужно здесь и сейчас.

Тем более что после осенней сессии контрольных матчей ситуация складывается так, что каждая контрольная игра, помимо своей главной функции, превращается еще и в битву за репутацию. За возможность после оплеух от Катара и Коста-Рики выбраться из шестого десятка рейтинга ФИФА, разменяв сомнительное соседство с Узбекистаном и Нигерией на силу положительной инерции. А заодно и стереть из памяти краснодарских болельщиков негативные эмоции после неудачного дебюта на красавце-стадионе с теми же костариканцами.

А пока на повестке дня — назначение капитаном команды Игоря Акинфеева. В отсутствие закончившего карьеру в сборной Игнашевича и приостановившего свое выступление за главную команду страны Василия Березуцкого, именно бессменный голкипер ЦСКА получил капитанскую повязку.

фоторепортаж Первая тренировка Мариу Фернандеса в сборной России Сборная России после перелета из Москвы провела первую тренировку в Краснодаре в рамках подготовки к контрольным матчам против Кот-д’Ивуара (24 марта, стадион «Краснодар») и Бельгии (28 марта, стадион «Фишт», Сочи). Занятие стало первым в сборной России для защитника Мариу Фернандеса. При этом отдельно работали вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Денис Глушаков, а форвард Артем Дзюба следил за партнерами от бровки и вечером уехал в Москву на обследование — не исключено, он еще вернется в команду до конца сбора.

Примечательно, что второй по старшинству сборник после Акинфеева, полузащитник «Спартака» Александр Самедов охарактеризовал произошедшие перемены весьма емко.

— Я видел их в команде [Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого] на протяжении долгого времени. Сейчас не то чтобы непривычно — я отдаю себе отчет в том, что время идет. Наверное, пришло время и для Сергея после Евро, а теперь и для Василия. Конечно же, их недостает, особенно Васи: вы же знаете, какой он и вне поля, отметил Самедов.

Тем временем, в отсутствие потихоньку уходящих на покой экс-символов сборной, адаптация в ней новичков идет полным ходом. Так, защитник ЦСКА Марио Фернандес, впервые вызванный в стан национальной команды, не преминул рассказать об отличных впечатлениях о своем дебюте.

— Я впервые в расположении команды. И у меня самые хорошие впечатления от первых дней. Меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает и я просто счастлив. С Черчесовым раньше встречался, пока мы предметно не говорили. Просто спросил меня о впечатлениях, делах и работе на тренировке. О моей роли в команде и позиции на поле речи пока не шло.

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов, хоть и сам немногим опытнее Фернандеса, уже сейчас излучает полную уверенность в своих силах. Ничуть не чураясь того факта, что призван на не совсем привычную для себя позицию центрального, а не крайнего защитника.

— Я играл больше на фланге, но в связи с травмой Владимира Граната мне предстоит действовать на позиции крайнего центрального защитника. Не скажу, что эта позиция нова для меня, нормально себя там чувствую.

Крайне рад он и новым витком сотрудничества с Черчесовым, с которым уже пересекался как с тренером на спартаковском этапе своей карьеры.

А еще — возможностью сыграть на красавце-стадионе.

— Наверное мне легче, чем тем ребятам, которые раньше с ним [Черчесовым] не работали, потому что я знаю его требования. Что касается краснодарской арены, то ребята рассказывают, что это лучший стадион в мире. Будет приятно сыграть здесь, — отметил защитник «Ростова».

Вторит партнеру и полузащитник Газинский, для которого стадион является домашним. Успев провести вместе с Алексеем Миранчуком мастер-класс для детей на базе «Краснодара», Юрий признался, что форсировать подготовку никто не собирается. Что о бельгийцах думать пока совсем рано, а любая африканская команда играет в силовой и атлетичный футбол. Не забывая и о том, что второй подряд неудачи на краснодарской земле допустить нельзя.