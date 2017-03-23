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23 марта 2017, 22:30 | Футбол: Сборные | ТАСС

Бензема хочет получить объяснения, почему его не вызвали в сборную Франции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Карим Бензема разочарован тем, что его не вызвали в сборную Франции, и желает получить объяснения этому решению тренерского штаба команды. Слова спортсмена приводит портал RMC Sports.

В начале 2016 года Бензема оказался в центре громкого скандала в связи с предполагаемым шантажом своего партнера по сборной Вальбуэна. В рамках начатого расследования футболист получил статус подследственного, а руководство Федерации футбола Франции приняло решение отстранить его от игр за сборную до завершения разбирательств, из-за чего Бензема был вынужден пропустить домашний чемпионат Европы, на котором команда Франции дошла до финала. В последний раз Бензема выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2015 года.

«Особенно трудно играть за такой большой клуб, как “Реал”, и не быть при этом игроком сборной, — сказал Бензема. — Мне трудно, потому что я люблю футбол и большие матчи, а мы знаем, что игры сборной — это игры высокого уровня. Каждый раз, когда я приезжал в расположение сборной, испытывал гордость. Поэтому я так сильно разочарован».

«Я очень зол. Меня не было в сборной полтора года, я считаю, что это несправедливо, потому что у меня нет объяснений. Я человек, я хочу знать, почему меня не вызывают в сборную. В истории с Матье Вальбуэна я не виноват, и я уже заплатил за это», — добавил форвард.

Ближайший матч сборная Франции проведет 25 марта против команды Люксембурга в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

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