Роберто Карлос представил трофей Кубка конфедераций на футбольном форуме в Португалии
ЭШТОРИЛ /Португалия/, 23 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Чемпион мира по футболу бразилец Роберто Карлос представил трофей Кубка конфедераций на футбольном форуме Football Talks в португальском городе Эшторил. С места событий передает корреспондент ТАСС.
Роберто Карлос выигрывал Кубок конфедераций в составе сборной Бразилии в 1997 году.
«Когда я был ребенком, я мечтал побеждать со сборной Бразилии, и Кубок конфедераций стал моей первой победой на международном уровне. У нас была отличная команда, и та победа очень дорога мне, я буду помнить ее всю жизнь», — отметил он.
«Предстоящий Кубок конфедераций пройдет в России. Игроки сборной этой страны имеют богатый опыт выступлений в еврокубках, теперь им нужно понять, насколько важны домашние Кубок конфедераций и чемпионат мира», — добавил бразилец.
Ранее Кубок конфедераций был представлен в России, Австралии и Новой Зеландии.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах —
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