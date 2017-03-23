Роберто Карлос представил трофей Кубка конфедераций на футбольном форуме в Португалии

Роберто Карлос выигрывал Кубок конфедераций в составе сборной Бразилии в 1997 году.

«Когда я был ребенком, я мечтал побеждать со сборной Бразилии, и Кубок конфедераций стал моей первой победой на международном уровне. У нас была отличная команда, и та победа очень дорога мне, я буду помнить ее всю жизнь», — отметил он.

«Предстоящий Кубок конфедераций пройдет в России. Игроки сборной этой страны имеют богатый опыт выступлений в еврокубках, теперь им нужно понять, насколько важны домашние Кубок конфедераций и чемпионат мира», — добавил бразилец.

Ранее Кубок конфедераций был представлен в России, Австралии и Новой Зеландии.