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В четверг главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объявил, что Акинфеев будет капитаном сборной в двух предстоящих товарищеских матчах против ивуарийцев и бельгийцев.

«Здесь нет никаких сомнений, это настоящий капитан, человек, преданный футболу, стране и сборной. Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи. Игорь — это лицо российского футбола. Я только рад», — заявил Мутко.

«Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек еще продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно. Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нем. Игорь — это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны», — подчеркнул вице-премьер.

Акинфеев, проведший первый матч за основной состав ЦСКА в 2003 году в возрасте 16 лет, является самым молодым вратарем, дебютировавшим в составе сборной (18 лет), в которой также стал рекордсменом по количеству игр среди голкиперов (93), по количеству «сухих» матчей (44), по продолжительности «сухой» серии (761 минута). Акинфеев является рекордсменом чемпионатов страны по количеству игр за одну команду (259) и пять раз признавался Российским футбольным союзом (РФС) лучшим вратарем страны.

Матч с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами — 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.