Футболист Фернандес сможет принять участие в игре сборной России с ивуарийцами
КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет принять участие в ближайшем матче сборной России по футболу с ивуарийцами. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Препятствий к этому нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие, — заявил он. — Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответ».
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