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23 марта 2017, 20:07 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист Фернандес сможет принять участие в игре сборной России с ивуарийцами

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет принять участие в ближайшем матче сборной России по футболу с ивуарийцами. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

«Препятствий к этому нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие, — заявил он. — Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответ».

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Мутко: Капитан сборной России Акинфеев — это целая эпоха отечественного футбола

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Капитан сборной России, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является целой эпохой отечественного футбола. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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