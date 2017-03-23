Байи: Сборная Кот-д’Ивуара покажет все, на что способна, в матче с командой России
КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Команда Кот-д’Ивуара по футболу покажет все свои лучшие качества в товарищеской встрече со сборной России. Об этом на предматчевой пресс- конференции рассказал защитник английского «Манчестер Юнайтед» и команды Кот-д’Ивуара Эрик Байи.
В пятницу сборная Кот-д’Ивуара на выезде проведет товарищеский матч с командой России в Краснодаре на одноименном стадионе.
«Мы знаем игроков сборной России. Мы будем готовы и надеемся, что сыграем хорошо и покажем все, на что способны. Я еще не лидер команды, мне еще много надо доказать. Что касается завтрашней игры, то мы должны доказать всем, что мы являемся одной из лучших сборных в мире», — сказал Байи.
Полузащитник Серей Ди отметил, что общался с бывшим нападающим ЦСКА Сейду Думбия по поводу сборной России. «По его словам, в сборной России много игроков из ЦСКА. Могу выделить, что костяк сборной составляют игроки
Исполняющий обязанности главного тренера ивуарийцев Ибрагим Камара считает, что в команде скоро появятся новые Дидье Дрогба и Яя Туре.
«Если нет Яя Туре и Дрогба — это не значит, что у нас нет лидеров команды. Мы только начинаем перестройку сборной, и нам нужно поставить игру, для этого нужна практика. Еще много предстоит сделать до Кубка африканских наций и чемпионата мира, поэтому у нас еще вырастут свои новые Дрогба и Туре», — рассказал Камара.
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