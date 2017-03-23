Сборная Китая обыграла команду Южной Кореи в матче отбора на ЧМ-2018
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Сборная Китая по футболу обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года в России.
Встреча группы А, прошедшая в четверг в Чанше, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Юй Дабао.
В следующем матче китайцы 28 марта сыграют в гостях с лидером группы Ираном. Сборная Кореи в этот же день примет дома сирийцев.
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