Глушаков начал тренировку сборной России в общей группе

Сборная России под руководством Станислава Черчесова в понедельник в Краснодаре начала подготовительный сбор к товарищеским матчам с командами Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта). Глушаков, являющийся капитаном московского «Спартака», получил повреждение 5 марта в матче 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2). В расположении национальной сборной полузащитник три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

Источник, знакомый с ситуацией, в среду сообщил агентству «Р-Спорт», что Глушаков не примет участие в матче с ивуарийцами. Черчесов в четверг заявил, что «вероятность того, что он примет участие в игре, небольшая».