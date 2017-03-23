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23 марта 2017, 17:45 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Глушаков начал тренировку сборной России в общей группе

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Все футболисты сборной России, включая полузащитника Дениса Глушакова, начали тренировку накануне товарищеской встречи с командой Кот-д’Ивуара в общей группе.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова в понедельник в Краснодаре начала подготовительный сбор к товарищеским матчам с командами Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта). Глушаков, являющийся капитаном московского «Спартака», получил повреждение 5 марта в матче 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:2). В расположении национальной сборной полузащитник три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

Источник, знакомый с ситуацией, в среду сообщил агентству «Р-Спорт», что Глушаков не примет участие в матче с ивуарийцами. Черчесов в четверг заявил, что «вероятность того, что он примет участие в игре, небольшая».

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, получивший повреждение 19 марта в матче 20-го тура премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:0), покинул расположение сборной России и отправился в Москву на медицинское обследование. Кроме того, голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк и нападающий Федор Смолов не будут участвовать в тренировках, но будут присутствовать на теоретических занятиях.

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