Черчесов: Есть вопросы к тем, кто составляет рейтинг ФИФА
КРАСНОДАР, 23 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него имеется ряд вопросов к людям, которые работают над рейтингом сборных команд по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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По итогам рейтинга, опубликованного 9 марта, сборная России расположилась на 60-й строчке. В феврале национальная команда находилась одной позицией ниже, что является худшим результатом за ее историю. Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году.
«Если рейтинг (ФИФА) существует, то к нему нужно относиться соответствующе. Другое дело — мы выигрываем у румын, и наш рейтинг падает, а потом не играем вообще, и наш рейтинг растет. То есть, вопросы к тем, кто этот рейтинг делал. Раз этот ранжир существует, то надо к нему относиться соответствующим образом. Каждый думает по-своему», — сказал Черчесов на
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