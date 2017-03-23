Черчесов: Есть вопросы к тем, кто составляет рейтинг ФИФА

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По итогам рейтинга, опубликованного 9 марта, сборная России расположилась на 60-й строчке. В феврале национальная команда находилась одной позицией ниже, что является худшим результатом за ее историю. Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году.