Капитаном сборной России назначен Акинфеев

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Российская команда проводит сбор в Краснодаре, где в пятницу проведет контрольный матч с командой Кот-д’Ивуара. 28 марта сборная России в Сочи сыграет с командой Бельгии.

«Капитана мы назначили. Игорь Акинфеев с удовольствием согласился эту роль исполнять. У него будет три вице-капитана: (Александр) Самедов, (Денис) Глушаков и (Федор) Смолов», — сказал Черчесов журналистам.