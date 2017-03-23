Капитаном сборной России назначен Акинфеев
КРАСНОДАР, 23 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Капитаном сборной России по футболу назначен вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Российская команда проводит сбор в Краснодаре, где в пятницу проведет контрольный матч с командой Кот-д’Ивуара. 28 марта сборная России в Сочи сыграет с командой Бельгии.
«Капитана мы назначили. Игорь Акинфеев с удовольствием согласился эту роль исполнять. У него будет три вице-капитана: (Александр) Самедов, (Денис) Глушаков и (Федор) Смолов», — сказал Черчесов журналистам.
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