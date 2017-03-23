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23 марта 2017, 16:38 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Капитаном сборной России назначен Акинфеев

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Капитаном сборной России по футболу назначен вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Капитаном сборной России по футболу назначен вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Увеличить
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Российская команда проводит сбор в Краснодаре, где в пятницу проведет контрольный матч с командой Кот-д’Ивуара. 28 марта сборная России в Сочи сыграет с командой Бельгии.

«Капитана мы назначили. Игорь Акинфеев с удовольствием согласился эту роль исполнять. У него будет три вице-капитана: (Александр) Самедов, (Денис) Глушаков и (Федор) Смолов», — сказал Черчесов журналистам.

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Черчесов: Участие Фернандеса в играх за сборную России будет обсуждено с Мутко

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вопрос участия защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в играх за сборную России будет обсужден с президентом Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко и генеральным директором (генеральным секретарем) организации Александром Алаевым, заявил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.
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