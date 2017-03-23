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23 марта 2017, 16:41 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Черчесов: Участие Фернандеса в играх за сборную России будет обсуждено с Мутко

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вопрос участия защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в играх за сборную России будет обсужден с президентом Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко и генеральным директором (генеральным секретарем) организации Александром Алаевым, заявил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

Российская команда проводит сбор в Краснодаре, где в пятницу проведет контрольный матч с командой Кот-д’Ивуара. 28 марта россияне сыграют с командой Бельгии в Сочи.

«Вопрос (участия) Фернандеса обсудим с Алаевым и Мутко. Было бы хорошо, чтобы он стал полноправным участником процесса», — сказал Черчесов журналистам.

Тренер россиян также отметил, что «Марио великолепно говорит по-русски». «Не говорит со СМИ? Он, наверное, прикидывается, он все понимает», — пошутил Черчесов.

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