Вместо Дзюбы получим «ПолБу»?

Вариантов, прямо скажем, немного. Точнее — два. Впрочем, ровно столько их было, и когда в обойме числился Артем Дзюба. В этом случае одна схема игры условно называлась бы «ДЗЮБА+», другая — «ПОЛБУ», то есть, ростовская связка Полоз — Бухаров. Повреждение Смолова и деградация Кокорина лишают тренерский штаб иных вариаций, а больше из премьер-лиги и вызвать некого, даже ради того, чтобы лично познакомиться или, на худой конец, для количества.

Отъезд Дзюбы, как ни странно, не уполовинил выбор. Просто теперь альтернативой донскому кулаку стала радикальная система «без нападающих», с так называемой «ложной девяткой».

В присутствии и Дзюбы, и ростовчан такой шаг был бы абсурдным. А в нынешних обстоятельствах можно и рискнуть. Как знать, не останемся ли мы, учитывая повышенную травматичность наших бомбардиров, на бобах к Кубку конфедераций, и не придется ли атаке сборной полагаться в июне на хавбеков. Так почему бы не опробовать эту затею заранее?

Иначе и рассуждать не о чем.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ. ДУЭТ «ПОЛБУ»

Рисуем предварительную расстановку с Бухаровым и Полозом, под них размещаем Ерохина или Миранчука, держим в уме, что центральным теоретически может выступить Дзагоев, и тогда в опорной зоне одновременно способны сыграть молодые Зобнин и Головин, — и дело в шляпе. Глушакова пока оставим за скобками — в надежде, что он успеет восстановиться и выйдет на поле.

Нет смысла рассматривать тактику с одним Бухаровым на острие без поддержки Полоза, поскольку в любом случае Александру понадобится пособник для скидок и розыгрышей, и формула механически переродится из «3−6−1» обратно в «3−5−2». Просто вместо Полоза в ней будет кто-то другой. Дмитрию же полномочия единоличного лидера атаки, при всем к нему уважении, не потянуть. Да он таковым и не был никогда.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ. КАНУННИКОВ КАК ТАРАН

Гораздо веселее оставить сборную совсем без форвардов. Сразу возникает интрига. Очевидно, что из всех игроков середины поля лучше других на должность «номинального нападающего» годятся двое: Миранчук и Канунников, которому в ином раскладе вряд ли удастся потеснить кого-нибудь с флангов. Футболист «Рубина» в принципе может сыграть и чистым центрфорвардом — в зенитовские времена его на этом месте несколько раз использовали. Другое дело, что навык давно утерян, да и слишком уж прямолинеен Максим для такой позиции. Убежать от защитников, конечно, сумеет, но в комбинациях от него будет мало пользы. С другой стороны, Черчесов может использовать Канунникова как таран, а заодно тот может резкими рывками в стороны уводить опекунов из зоны перед воротами, освобождая пространство партнерам, вторгающимся в штрафную из глубины поля.

Конечно, на первый взгляд все это — сказочные бредни. Ну так и сборная у нас не совсем обычная.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ. МИРАНЧУК НА ОСТРИЕ

Более интересной выглядит идея с Миранчуком, до предела насыщающая атаку изобретательностью: на передней линии разом обнаружатся все наши лучшие умельцы и искусники. Неуместным, правда, станет пребывание на поле Комбарова — подавать-то некому. С другой стороны, нет никаких гарантий, что Черчесов отдаст ему предпочтение перед Жирковым. Само собой, с донскими мужиками Дмитрий сочетается получше Юрия, чья игра слишком уж самобытна, если не сказать, самодостаточна, и плохо увязывается с возможностями сыгранного дуэта. Но Жиркова главный тренер сборной любит и ценит, а потому, не исключено, вовсе не станет рассматривать такую мелочь, как совместимость. Самедов же вполне способен перестроиться и вместо навесных подач делать прострелы. Да и конкурентов у него на правом фланге фактически нет.

В этом рисунке Миранчук может как откликаться на забросы за спины, решая эпизод самостоятельно, так и расчищать место для Ерохина и Дзагоева, чтобы те врывались в штрафную и беспрепятственно расстреливали ворота. Алексей может и обыграться с партнерами в непосредственной близи от ворот, и подкараулить отскок. В общем, из бредовой эта идея при внимательном рассмотрении превращается во вполне рабочую.