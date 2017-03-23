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23 марта 2017, 12:09 | Футбол: Сборные | ТАСС

Матч сборных России и Бельгии соберет аншлаг на стадионе «Фишт»

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Организаторы реализовали все билеты на контрольный матч сборной России по футболу с командой Бельгии, который пройдет 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

На товарищеский матч между этими командами реализовано 24 тысячи билетов. Увеличить
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На ближайший матч команды Станислава Черчесова — со сборной Кот-д’Ивуара 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе (вместимость 34 тысячи) — реализовано 24 тысячи билетов.

Стадион «Фишт» вмещает 40 тысяч зрителей. Как сообщил ранее президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, во время Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июля по 2 июня, арена будет вмещать 45 тысяч зрителей за счет дополнительных трибун, однако в предстоящей игре с бельгийцами они задействованы не будут.

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23 марта

Матч сборных России и Бельгии по футболу соберет аншлаг на стадионе "Фишт"

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