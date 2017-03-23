Матч сборных России и Бельгии соберет аншлаг на стадионе «Фишт»

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На ближайший матч команды Станислава Черчесова — со сборной Кот-д’Ивуара 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе (вместимость 34 тысячи) — реализовано 24 тысячи билетов.

Стадион «Фишт» вмещает 40 тысяч зрителей. Как сообщил ранее президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, во время Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июля по 2 июня, арена будет вмещать 45 тысяч зрителей за счет дополнительных трибун, однако в предстоящей игре с бельгийцами они задействованы не будут.