«Это было отличное прощание»

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По окончании встречи виновник празднеств, а также автор единственного гола признался, что прощание со сборной вышло идеальным, главный тренер действующих чемпионов мира Йоахим Лёв отметил, что соперники в поединке на «Сигнал Идуна Парк» смотрелись как минимум не хуже, а его визави Гарет Саутгейт подчеркнул, что гордится своими подопечными.

У противостояния немцев и англичан на футбольном поле богатая история — игра, состоявшаяся накануне, стала уже 31-й битвой «львов» и «орлов», а также первой с марта прошлого гола, когда в Берлине Бундестим потерпела неожиданное поражение, ведя по ходу матча со счетом 2:0.

Особый лоск встрече в Дортмунде придавал тот факт, что для одного из участников поединка, Лукаша Подольски, игра была 130-й и, что важнее, последней в футболке сборной,

а для Гарета Саутгейта — первой на посту наставника родоначальников футбола после официального утверждения в должности.

Впрочем, наиболее пристально за действиями и решениями новой тренерской надежды англичан следили разве что самые преданные поклонники национальной команды да дотошные эксперты: все остальные взоры в этот вечер были все же направлены на Польди, особенно во время очень красочной и трогательной предматчевой церемонии, устроенной болельщиками и организаторами матча в его честь.

Более того — как по канонам жанра, 31-летний форвард, выведший партнеров на поединок с капитанской повязкой, стал еще и автором единственного (и, надо сказать, очень красочного) гола в игре, сделав свой уход совсем уж идеальным.

После завершения матча уроженец Польши, которого вскоре ожидает выгодный с точки зрения финансов переезд в чемпионат Японии, признался, что все в его последнем матче за Германию было как в кино, а также не поскупился на искренние благодарности по отношению ко всем причастным его личному грустному празднику.

«Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении 13 лет выступлений за сборную. Спасибо Немецкому футбольному союзу за заботу о команде. Наконец, спасибо моей семье: родителям, жене и детям. Сегодня я хочу поблагодарить всех. Спасибо, Дортмунд, Кельн. Спасибо всей Германии», — цитирует Подольски Sport1.

«Все было как в кино, — добавил футболист. — Сегодня я смог использовать силу, которая сохранилась в моей левой ноге. Это был классный матч, классный результат и отличное прощание».

Главный тренер хозяев Йоахим Лёв по окончании игры, в свою очередь, отметил, что англичане сумели доставить немало проблем его подопечным, едва ли не полностью переиграв их в первом тайме.

«Было заметно, что Англия играла более активно, гораздо энергичнее в единоборствах, особенно в первом тайме, — цитирует специалиста “Би-би-си”. — Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к этому. Однако в итоге мои игроки привыкли к такому ритму. Думаю, что это была очень хорошая встреча. Было здорово играть против соперника, который действительно доставил нам проблем».

Визави Лева Саутгейт также не оставил без внимания тот момент, что его команда смотрелась как минимум не хуже чемпионов мира, и отдал должное мастерству Подольски, назвав прощальный гол немца сказочным.

«Нам надо подумать над этой новой игровой схемой, которая сработала и позволила нам контролировать мяч и создавать моменты.

Соперник забил сказочный гол, но я горжусь тем, что сделали мои подопечные. Считаю, что сборная Англии выглядела сильнее до этого гола. Эта встреча послужит хорошим опытом для молодых футболистов, — сказал тренер.

«Моя мечта сбылась, — заявил после финального свистка 24-летний защитник “львов” Майкл Кин, для которого контрольный поединок стал дебютным в майке национальной команды, — Последний год или два я стремился попасть в национальную команду. Мне это удалось, причем в матче с чемпионами мира, что, конечно же, является мечтой».

«Результат, конечно же, негативный, но команда играла хорошо, создала несколько моментов. Доволен своим дебютом, но не собираюсь останавливаться на достигнутом. На моей позиции много хороших игроков, так что легко не будет», — цитирует оборонца Goal.com.

Стоит отметить, что матч в Дортмунде пропустил целый ряд ведущих футболистов обоих коллективов — из-за травм на газон «Сигнал Идуна Парк» не вышли Харри Кейн, Уэйн Руни, Юлиан Дракслер, Месут Озил и Мануэль Нойер. О последнем, к слову, едва ли не по ходу игры в немецким СМИ появилась примечательная информация — якобы один из лучших голкиперов мира уже летом станет примерным семьянином, сыграв свадьбу со своей возлюбленной Ниной Вайс, что пока что усердно утаивает от общественности.

Добавим, что уже в ближайшие выходные сборным предстоит сыграть в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России. Немцы в гостях поборются с Азербайджаном, а англичане дома проведут встречу с Литвой.

Тогда же и состоится минута молчания в память о жертвах теракта в центре Лондона, произошедшего накануне, в результате которого, по последним данным, погибли не менее четырех человек, еще 20 были ранены.

Почтить память погибших хотели и перед игрой в Германии, однако позднее властями все же было принято решение повременить с актом поддержки семьям, которых затронула трагедия, и провести его 26 марта.