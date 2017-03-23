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23 марта 2017, 10:50 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Кто сыграет с Россией: импорт из Франции и подданный британской королевы

Часть ивуарийских футболистов могла бы выступать за команды других стран. Рассказываем о нюансах комплектования будущего соперника российской сборной.

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ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. Завтра РОССИЯ — КОТ-Д’ИВУАР.

Долгое время главным поставщиком игроков в сборную Кот-д’Ивуара была созданная в 1993 году Академия Жан-Марка Гийу. В ее первый набор попали Коло Туре, Зокора, Нэ, Ромарик, Япи-Япо, Аруна Диндан. Через два года произвели новый набор — и в школу влились Яя Туре, С. Калу, Бока.

Это поколение в принципе уже сошло. Осенью о прекращении выступлений за «слонов» объявил Яя Туре. После Кубка Африки-2017 его примеру последовал Саломон Калу, позже, правда, уточнивший, что устал от проходящих каждые два года африканских чемпионатов. На мировое первенство самоотвод вроде бы не распространяется.

Да что говорить о 30-летних, если портал sport-ivoire.ci задался вопросом, не означает ли отсутствие среди приглашенных на товарищеские матчи с Россией и Сенегалом 29-летнего Граделя и 28-летнего Бони, что начался отсчет новой эпохи? Впрочем, эти двое в последнее время не имели игровой практики в клубах. Решать же вопросы с составом, так или иначе, предстоит новому главному тренеру сборной Марку Вильмотсу, официально приступающему к обязанностям с 1 апреля.

Как и в других африканских странах, в Кот-д’Ивуаре не гнушаются теперь привлечением в команду уроженцев Европы. Процесс не зашел так далеко, как, скажем, в Алжире, но несколько человек, которые могли бы играть за Францию, в рядах «слонов» есть. Нападающие Коджья и Пепе появились на свет в парижском регионе, Сьо — в районе Нанта. При этом последний выступал за французские сборные разных возрастов, как и полузащитник «Метца» Шеик Дукуре, который родился в Абиджане, но вырос в Обервилье, куда дотянулась ветка парижского метро.

Под французской столицей поселился еще подростком, которого увезли от гражданской войны, Орье, отклонявший поначалу приглашения в ряды «слонов». А во французские команды его не брали из-за отсутствия паспорта. Как писала газета Le Parisien, в 2011 году, когда футболисту было 18 лет, МВД отказал футболисту в нем из-за драки, случившейся пятью годами ранее. Летом 2013 года Орье дебютировал в составе «слонов», заявив, что пришел к выводу: Кот-д’Ивуар в нем нуждается больше. К тому же на носу был чемпионат мира в Бразилии. «А Франция и без меня легко обойдется», — заметил правый защитник.

Иной выбор сделал Тьемуэ Бакайоко, автор решающего гола в недавнем противостоянии «Монако» с «Манчестер Сити». В то время как Ивуарийская федерация футбола заявляла, что вопрос с уроженцем Парижа решен (недаром брат игрока следил за октябрьским отборочным матчем ЧМ-2018 против Мали в компании одного из министров), Дидье Дешам позвал опорного полузащитника на замену Погба, получившему травму в ответной встрече с «Ростовом». Если 22-летний футболист «Монако» примет участие в субботнем матче с Люксембургом в зачет ЧМ-2018, он будет для Кот-д’Ивуара безвозвратно потерян.

В африканской стране на этот счет сильно огорчаются. Бакайоко уже прокляли и в абиджанских барах, и в социальных сетях. Хотя человек прошел через весь набор французских сборных и, конечно же, мечтал играть за «трехцветных». Меньше шансов утвердиться в составе, зато больше возможностей преуспеть в дальнейшем.

Наконец, с начала этого года за «слонов» выступает 24-летний нападающий Заа, на чьем счету значатся два выступления за сборную Англии. Еще осенью 2012 года он вышел в ее составе на несколько минут, заменив Стерлинга во встрече со Швецией, а на следующий год сыграл против Шотландии. Но это были товарищеские матчи. В преддверии Кубка Африки-2017 Заа решил защищать цвета сборной страны, в которой провел первые четыре года своей жизни. Ту импортную операцию ивуарийская федерация провернула успешно.

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