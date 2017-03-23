Кто сыграет с Россией: импорт из Франции и подданный британской королевы

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. Завтра РОССИЯ — КОТ-Д’ИВУАР.

Долгое время главным поставщиком игроков в сборную Кот-д’Ивуара была созданная в 1993 году Академия Жан-Марка Гийу. В ее первый набор попали Коло Туре, Зокора, Нэ, Ромарик, Япи-Япо, Аруна Диндан. Через два года произвели новый набор — и в школу влились Яя Туре, С. Калу, Бока.

Это поколение в принципе уже сошло. Осенью о прекращении выступлений за «слонов» объявил Яя Туре. После Кубка Африки-2017 его примеру последовал Саломон Калу, позже, правда, уточнивший, что устал от проходящих каждые два года африканских чемпионатов. На мировое первенство самоотвод вроде бы не распространяется.

Футбол Товарищеские матчи 2017 24.03.2017, 19:00 -:- Россия Кот-д`Ивуар

Да что говорить о 30-летних, если портал sport-ivoire. ci задался вопросом, не означает ли отсутствие среди приглашенных на товарищеские матчи с Россией и Сенегалом 29-летнего Граделя и 28-летнего Бони, что начался отсчет новой эпохи? Впрочем, эти двое в последнее время не имели игровой практики в клубах. Решать же вопросы с составом, так или иначе, предстоит новому главному тренеру сборной Марку Вильмотсу, официально приступающему к обязанностям с 1 апреля.

Как и в других африканских странах, в Кот-д’Ивуаре не гнушаются теперь привлечением в команду уроженцев Европы. Процесс не зашел так далеко, как, скажем, в Алжире, но несколько человек, которые могли бы играть за Францию, в рядах «слонов» есть. Нападающие Коджья и Пепе появились на свет в парижском регионе, Сьо — в районе Нанта. При этом последний выступал за французские сборные разных возрастов, как и полузащитник «Метца» Шеик Дукуре, который родился в Абиджане, но вырос в Обервилье, куда дотянулась ветка парижского метро.

Под французской столицей поселился еще подростком, которого увезли от гражданской войны, Орье, отклонявший поначалу приглашения в ряды «слонов». А во французские команды его не брали из-за отсутствия паспорта. Как писала газета Le Parisien, в 2011 году, когда футболисту было 18 лет, МВД отказал футболисту в нем из-за драки, случившейся пятью годами ранее. Летом 2013 года Орье дебютировал в составе «слонов», заявив, что пришел к выводу: Кот-д’Ивуар в нем нуждается больше. К тому же на носу был чемпионат мира в Бразилии. «А Франция и без меня легко обойдется», — заметил правый защитник.

Иной выбор сделал Тьемуэ Бакайоко, автор решающего гола в недавнем противостоянии «Монако» с «Манчестер Сити». В то время как Ивуарийская федерация футбола заявляла, что вопрос с уроженцем Парижа решен (недаром брат игрока следил за октябрьским отборочным матчем ЧМ-2018 против Мали в компании одного из министров), Дидье Дешам позвал опорного полузащитника на замену Погба, получившему травму в ответной встрече с «Ростовом». Если 22-летний футболист «Монако» примет участие в субботнем матче с Люксембургом в зачет ЧМ-2018, он будет для Кот-д’Ивуара безвозвратно потерян.

В африканской стране на этот счет сильно огорчаются. Бакайоко уже прокляли и в абиджанских барах, и в социальных сетях. Хотя человек прошел через весь набор французских сборных и, конечно же, мечтал играть за «трехцветных». Меньше шансов утвердиться в составе, зато больше возможностей преуспеть в дальнейшем.

Наконец, с начала этого года за «слонов» выступает 24-летний нападающий Заа, на чьем счету значатся два выступления за сборную Англии. Еще осенью 2012 года он вышел в ее составе на несколько минут, заменив Стерлинга во встрече со Швецией, а на следующий год сыграл против Шотландии. Но это были товарищеские матчи. В преддверии Кубка Африки-2017 Заа решил защищать цвета сборной страны, в которой провел первые четыре года своей жизни. Ту импортную операцию ивуарийская федерация провернула успешно.