Сказки о Кипре

На самом деле, о том, что 22 марта первая сборная нашего государства проведет товарищеский матч в Ларнаке с хозяевами Федерация футбола Казахстана объявила еще в начале января, а договоренности об этом с киприотами, представляется, были достигнуты еще раньше. Как минимум, два с половиной месяца — казалось бы, времени на то, чтобы организовать телетрансляцию далеко не рядового во многих отношениях поединка, было более чем достаточно. Но, по каким-то неведомым до сих пор обстоятельствам, сделано это так и не было. И главными вероятными причинами происшедшего можно представить следующие. Первая — нынешние работники организации, взявшие на себя руководство всем отечественным футболом, оказались не в состоянии добиться решения достаточно стандартной для себя задачи ввиду довольно низкого собственного профессионального уровня. И вторая — намного хуже: просто интересы сегодняшних боссов ФФК ни в каком месте не пересекаются с надеждами и чаяниями казахстанских любителей вида спорта № 1. Другие возможные версии на ум просто не приходят.



Поводов считать контрольный поединок с киприотами достаточно важным у нас, однозначно, немало. Во-первых, как уже говорилось выше, этот спарринг стал первым матчем национальной сборной нашей страны в сезоне, и отечественным болельщикам было необходимо увидеть, что из себя представляет на данный момент главная футбольная команда Казахстана, и чего от нее можно ожидать. Во-вторых, данная игра оказалась первой для неожиданно назначенного в феврале на пост главного тренера нашей сборной Александра Бородюка в его нынешнем качестве, и, безусловно, все горели желанием разглядеть хотя бы зачатки того, как должна выглядеть, по мнению российского специалиста, команда, защищающая честь нашего государства на международной арене. В третьих, уже в субботу сборная Казахстана проводит в Ереване отборочный матч чемпионата Мира-2018, и поединок с Кипром был, без малейшего преувеличения генеральной репетицией перед этим очень важным и принципиальным для нас противостоянием. Поэтому в прошедшей встрече игрокам казахстанской команды было важно не только продемонстрировать в Ларнаке игру хорошего качества, но и добиться там приемлемого для себя результата, чтобы отправляться в Армению в позитивном настроении.



Есть и в-четвертых, и в-пятых, и в-шестых… Любой из этих доводов должен был бы стать веским основанием для того, чтобы в национальной Федерации занялись все-таки решением вопроса с организацией трансляции прошедшего поединка на Казахстан. Но в результате, как говорится, мы имеем то, что имеем… По факту — ничего.



Если доверять скупым видео моментов встречи, появившимся в интернете, то с такой игрой, как на Кипре, делать нашей команде в Ереване, пожалуй, нечего. Поведя в счете в первом тайме благодаря нестандартным действиям в чужой штрафной Таната Нусербаева, после перерыва сборная Казахстана благополучно профукала с трудом приобретенное преимущество в счете. Произошло это из-за того, что вышедшие на поле в прямом смысле слова в экспериментальном составе киприоты в течение первой сорокапятиминутки притирались друг к другу и сыгрывались, а когда обрели некоторое взаимопонимание, то какие-либо проблемы с нашей командой иметь перестали.



Обратили на себя внимание очень нерешительные и просто неумелые действия игроков линии обороны и голкипера казахстанской сборной во время атак хозяев поля. Особенно это касается розыгрыша теми стандартных положений. Какие-либо более глубокие и далекоидущие выводы по поводу прошедшего матча нашей национальной дружины делать не представляется возможным ввиду отсутствия качественного исходного материала для анализа.



Просто сказочная, что и говорить, ситуация.