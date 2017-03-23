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https://sport.mail.ru/news/football-national/29175211/
23 марта 2017, 11:12 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Сказки о Кипре

Наблюдать за ходом дебютного поединка национальной сборной Казахстана в сезоне 2017 года в режиме онлайн подавляющее большинство отечественных любителей футбола возможности не имело. Это могло бы показаться смешным, если бы не было на деле настолько грустным: на исходе второго десятилетия XXI века поклонники национальной дружины, находящейся под эгидой УЕФА, не могут следить за выступлениями главной команды своей страны. Или есть кому-то, что скрывать?..

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На самом деле, о том, что 22 марта первая сборная нашего государства проведет товарищеский матч в Ларнаке с хозяевами Федерация футбола Казахстана объявила еще в начале января, а договоренности об этом с киприотами, представляется, были достигнуты еще раньше. Как минимум, два с половиной месяца — казалось бы, времени на то, чтобы организовать телетрансляцию далеко не рядового во многих отношениях поединка, было более чем достаточно. Но, по каким-то неведомым до сих пор обстоятельствам, сделано это так и не было. И главными вероятными причинами происшедшего можно представить следующие. Первая — нынешние работники организации, взявшие на себя руководство всем отечественным футболом, оказались не в состоянии добиться решения достаточно стандартной для себя задачи ввиду довольно низкого собственного профессионального уровня. И вторая — намного хуже: просто интересы сегодняшних боссов ФФК ни в каком месте не пересекаются с надеждами и чаяниями казахстанских любителей вида спорта № 1. Другие возможные версии на ум просто не приходят.

Поводов считать контрольный поединок с киприотами достаточно важным у нас, однозначно, немало. Во-первых, как уже говорилось выше, этот спарринг стал первым матчем национальной сборной нашей страны в сезоне, и отечественным болельщикам было необходимо увидеть, что из себя представляет на данный момент главная футбольная команда Казахстана, и чего от нее можно ожидать. Во-вторых, данная игра оказалась первой для неожиданно назначенного в феврале на пост главного тренера нашей сборной Александра Бородюка в его нынешнем качестве, и, безусловно, все горели желанием разглядеть хотя бы зачатки того, как должна выглядеть, по мнению российского специалиста, команда, защищающая честь нашего государства на международной арене. В третьих, уже в субботу сборная Казахстана проводит в Ереване отборочный матч чемпионата Мира-2018, и поединок с Кипром был, без малейшего преувеличения генеральной репетицией перед этим очень важным и принципиальным для нас противостоянием. Поэтому в прошедшей встрече игрокам казахстанской команды было важно не только продемонстрировать в Ларнаке игру хорошего качества, но и добиться там приемлемого для себя результата, чтобы отправляться в Армению в позитивном настроении.

Есть и в-четвертых, и в-пятых, и в-шестых… Любой из этих доводов должен был бы стать веским основанием для того, чтобы в национальной Федерации занялись все-таки решением вопроса с организацией трансляции прошедшего поединка на Казахстан. Но в результате, как говорится, мы имеем то, что имеем… По факту — ничего.

Если доверять скупым видео моментов встречи, появившимся в интернете, то с такой игрой, как на Кипре, делать нашей команде в Ереване, пожалуй, нечего. Поведя в счете в первом тайме благодаря нестандартным действиям в чужой штрафной Таната Нусербаева, после перерыва сборная Казахстана благополучно профукала с трудом приобретенное преимущество в счете. Произошло это из-за того, что вышедшие на поле в прямом смысле слова в экспериментальном составе киприоты в течение первой сорокапятиминутки притирались друг к другу и сыгрывались, а когда обрели некоторое взаимопонимание, то какие-либо проблемы с нашей командой иметь перестали.

Обратили на себя внимание очень нерешительные и просто неумелые действия игроков линии обороны и голкипера казахстанской сборной во время атак хозяев поля. Особенно это касается розыгрыша теми стандартных положений. Какие-либо более глубокие и далекоидущие выводы по поводу прошедшего матча нашей национальной дружины делать не представляется возможным ввиду отсутствия качественного исходного материала для анализа.

Просто сказочная, что и говорить, ситуация.

22.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Antonis Papadopoulos
Кипр 3:1 Казахстан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Христакис Христофору Александр Бородюк
Голы
56′ Нестор Митидис  
62′ Фанос Кателарис  
67′ Димитрис Христофи  
  Танат Нусербаев 29′
Составы
Константинос Панаги  
Валентинос Сиелис  
Фанос Кателарис  
Костакис Артиматас  
Нектариос Александру  
77′ Мариос Стиляну  
79′ Андреас Панайоту  
68′ Григорис Кастанос  
Харис Кириаку  
81′ Андреас Макрис  
Онисифорос Рушиас  
57′ Константинос Хараламбидис  
Ренато Маргаса  
57′ Венсан Лабан  
Димитрис Христофи  
68′ Нестор Митидис  
Андреас Авраам  
  Стас Покатилов
  Абзал Бейсебеков
  Сергей Малый
  Дмитрий Шомко
  Гафуржан Суюмбаев
  Асхат Тагыберген
  Бауыржан I Исламхан 64′
  Георгий Жуков
  Исламбек Куат 72′
  Алексей Щеткин
  Азат Нургалиев 89′
  Роман Муртазаев
  Танат Нусербаев 90′ 36′
  Григорий Сартаков
  Еркебулан Тунгышбаев 64′
  Дмитрий Мирошниченко 67′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Угловые 7
Судьи
Главный судья Роб Харви (Ирландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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