Футболист Джикия хотел бы услышать советы Игнашевича и Березуцкого в сборной РФ

Игнашевич прекратил выступления за сборную России после чемпионата Европы 2016 года, он провел в общей сложности 120 матчей за национальную команду. Василий Березуцкий, на счету которого 101 матч, 10 марта объявил, что приостанавливает выступления за сборную.

«Не довелось быть в сборной с Игнашевичем и Березуцким, — сказал Джикия. — Но очень хотелось бы ощутить, когда такие футболисты с тобой в одной линии — их подсказки, советы. Так вышло, что их больше нет в сборной. Но здесь есть тот же Игорь Акинфеев (голкипер), который является ветераном сборной в хорошем смысле этого слова. Он отвечает за команду, всегда подскажет».

Джикия во второй раз привлекается в сборную России. Пока 23-летний защитник не сыграл ни одного матча за национальную команду.