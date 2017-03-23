Долуда: Угрозы срыва проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на «Фиште» нет

На стадионе «Фишт» в Сочи пройдут четыре матча Кубка конфедераций в июне 2017 года, а также матчи чемпионата мира-2018.

«На сегодняшний день “Фишт” готов на 99%, — сказал Долуда. — Угрозы срыва проведения как тестовых матчей, так и матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира мы не видим. Стадион сертифицирован. Он получил высшую категорию, что дает право проводить международные матчи. Стадион внесен в реестр спортивных сооружений Минспорта РФ, и совсем скоро будет получен паспорт безопасности».

«На реконструкцию стадиона “Фишт” потрачено 3 миллиарда 864 миллиона рублей. Кроме того 426 миллионов рублей выделено Минфином РФ на капитальный ремонт нереконструируемой части. Это те виды работ, которые не были закончены к Играм в Сочи. Поэтому 426 миллионов рублей — это возвращенные подрядчиками неизрасходованные средства, которые были переданы нам на завершение этих работ», — продолжил он.

По словам Долуды, в Сочи будут построены три предыгровые площадки (срок сдачи — апрель 2017 года), а на Краснодарский край возложено строительство восьми площадок в базах размещения команд (срок сдачи — апрель 2018 года).