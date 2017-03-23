Подольски: Гол в ворота англичан — отличный способ попрощаться со сборной Германии
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Гол, забитый в ворота сборной Англии по футболу, стал отличным вариантом прощания с национальной командой Германии, заявил форвард Лукас Подольски.
Товарищеская игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 69-й минуте Подольски, для которого эта игра стала последней в форме сборной Германии.
«От такого приема (в Дортмунде) у меня были мурашки по коже. Это была отличная игра, отличный результат и отличный способ попрощаться со сборной Германии. Это было как в фильме, бог дал мне сильный удар с левой ноги, и сегодня я использовал это», — цитирует Подольски АФП.
В общей сложности 31-летний форвард провел за национальную команду 130 игр и забил 49 мячей. Вместе со сборной Германии Подольски стал чемпионом мира 2014 года и
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