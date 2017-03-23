Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29172443/
23 марта 2017, 8:28 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Подольски: Гол в ворота англичан — отличный способ попрощаться со сборной Германии

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Гол, забитый в ворота сборной Англии по футболу, стал отличным вариантом прощания с национальной командой Германии, заявил форвард Лукас Подольски.

Товарищеская игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 69-й минуте Подольски, для которого эта игра стала последней в форме сборной Германии.

«От такого приема (в Дортмунде) у меня были мурашки по коже. Это была отличная игра, отличный результат и отличный способ попрощаться со сборной Германии. Это было как в фильме, бог дал мне сильный удар с левой ноги, и сегодня я использовал это», — цитирует Подольски АФП.

В общей сложности 31-летний форвард провел за национальную команду 130 игр и забил 49 мячей. Вместе со сборной Германии Подольски стал чемпионом мира 2014 года и вице-чемпионом Европы 2008 года.

Сборная Германии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Англии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Британцы взяли допинг-пробы даже у российских смазчиков лыж

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Главный по хоккею и наш дружище: умер знаменитый тренер