Товарищеская игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 69-й минуте Подольски, для которого эта игра стала последней в форме сборной Германии.

«От такого приема (в Дортмунде) у меня были мурашки по коже. Это была отличная игра, отличный результат и отличный способ попрощаться со сборной Германии. Это было как в фильме, бог дал мне сильный удар с левой ноги, и сегодня я использовал это», — цитирует Подольски АФП.