Шотландия и Канада сыграли вничью в товарищеском матче

В феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут ХХIII зимние Олимпийские игры. Одним из ключевых вопросов, волнующих организаторов мероприятия, является медицинское обеспечение спортсменов, болельщиков и других гостей соревнований. В этой связи медицинские службы Южной Кореи готовы задействовать все имеющиеся у них ресурсы, обеспечив участников лечением не только привычными «западными» способами, но и нетрадиционными — «восточными».