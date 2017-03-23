Шотландия и Канада сыграли вничью в товарищеском матче
Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Канады в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге и завершилась со счётом 1:1.
Оба гола были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Фрейзер Эйрд вывел Канаду вперёд. За 10 минут до перерыва Стивен Нэйсмит забил ответный гол, установив окончательный счёт встречи.
Шотландия продолжает сражаться за выход в финальную стадию ЧМ-2018 и занимает 5-е место в своей отборочной группе, набрав 4 очка после 4 игр. Канада прекратила борьбу за возможность участия в финальном турнире мундиаля.
Главные тренеры
|Гордон Стракан
|Бенито Флоро
Голы
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Составы
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Статистика
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|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Автогол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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