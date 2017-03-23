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23 марта 2017, 1:37 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Шотландия и Канада сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Шотландии сыграла вничью с командой Канады в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Истер Роуд» в Эдинбурге и завершилась со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 11-й минуте Фрейзер Эйрд вывел Канаду вперёд. За 10 минут до перерыва Стивен Нэйсмит забил ответный гол, установив окончательный счёт встречи.

Шотландия продолжает сражаться за выход в финальную стадию ЧМ-2018 и занимает 5-е место в своей отборочной группе, набрав 4 очка после 4 игр. Канада прекратила борьбу за возможность участия в финальном турнире мундиаля.

22.03.2017 22:45 матчи: Товарищеский матч Easter Road Stadium
Шотландия 1:1 Канада
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Гордон Стракан Бенито Флоро
Голы
35′ Стивен Нейсмит  
  53492 11′
Составы
Алан Макгрегор  
Чарли Малгрю  
Кристоф Берра  
Икечи Анья  
Роберт Снодграсс  
Даррен Флетчер  
45′ Ли Уоллас  
Эндрю Робертсон  
45′ Оливер Берк  
Барри Бэннан  
76′ Том Кэрни  
Джон Макгинн  
62′ Крис Мартин  
Джордан Родс  
62′ Стивен Нейсмит  
Ли Гриффитс  
  Фрэйзер Эйрд
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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