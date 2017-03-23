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23 марта 2017, 1:32 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Подольски: шедевр навсегда. Германия обыграла Англию

Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии.

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«ПОЛЬДИ! ПОЛЬДИ!»

«130 игр, 48 голов, одна легенда. Спасибо, Лукас!» — такие слова были написаны на одном из многочисленных баннеров, которыми в этот вечер украсили дортмундский стадион. Спустя 90 минут выяснится, что баннер написан с ошибкой — не 48, а 49.

В среду сборная Германии прощалась с большим игроком. Всем известно, что по происхождению Подольски поляк — в начале карьеры он даже выбирал между двумя сборными. Но принял правильное решение: за 13 лет в бело-черной футболке форвард собрал россыпь различных медалей, а в 2014 году стал чемпионом мира. Он и сам принес много пользы национальной команде: забил почти полсотни мячей, в том числе гол на девятой секунде (!) товарищеского матча с Эквадором в 2013 году.

Поражал Подольски и ворота сборной Англии. В том самом скандальном матче ЧМ-2010, когда не был засчитан чистый гол Лэмпарда, немецкий форвард забил победный мяч. Символично, что и в последнем матче за национальную команду Подольски играл с вечными соперниками немцев.

В августе со сборной прощался Швайнштайгер. Тогда скалоподобный полузащитник даже не смог скрыть слез во время трогательной речи. Подольски эмоции сдержал, хотя в какой-то момент, казалось, дрогнет. Произнес теплые слова, поблагодарил каждого болельщика и поаплодировал переполненному «Сигнал Идуна Парк», пока фанаты скандировали «Польди! Польди!» Глядя на некоторые места, виновник торжества мог бы даже увидеть самого себя — многие фанаты надели маски с изображением немецкого поляка.

МАТЧ НА ДОРТМУНДСКОЙ ПЛОЩАДИ

Подольски вышел в основе и в дебюте игры был одним из самых активных — достаточно сказать, что за первые 20 минут он нанес два удара по воротам, пусть оба и были блокированы. В остальном встреча двух футбольных держав поначалу напоминала финиш праздничного застолья, а не старт — игроки апатично валяли мяч в дортмундском газоне и будто бы чего-то ждали.

Болельщики, кстати, тоже вели себя по-театральному, хотя за день до матча на дортмундской площади устроили маленькую, но громкую гулянку. Нет, ничего подобного марсельскому побоищу не происходило — просто фанаты сыграли в футбол. Судя по видео, болельщикам было весело: вот так они отмечали забитый мяч.

Но обычно шумный вестфальский стадион в первом тайме отражал происходящее на поле. Хотя за гигантский баннер, посвященный Польди, болельщикам стоит поаплодировать.

НОВАЯ СХЕМА САУТГЕЙТА

Проснулись фанаты только на исходе получаса, когда в матче возник первый опасный момент: Лаллана протащил мяч до штрафной, но попал в штангу.

От этого звона вроде бы пробудились и остальные футболисты — Харт под занавес тайма даже исполнил финт в паре метров от своих ворот, чем развлек заскучавшую публику.

В октябре 2006-го в похожей ситуации чудовищную ошибку допустил другой голкипер сборной Англии — Пол Робинсон. В тот день англичане играли в Хорватии и уступили со счетом 0:2. Второй гол памятен всем, кто смотрел матч: Гэри Невилл отдал пас назад, и Робинсон махнул мимо мяча. Возможно, это был самый нелепый автогол в истории сборной Англии.

Встреча с хорватами примечательна и кое-чем еще. До игры с немцами это был последний матч, в котором сборная Англии использовала схему с тремя защитниками. Как видно, неудачно — во времена Стива Макларена вообще творилось множество несуразных вещей, поэтому «Три льва» и не попали на Euro-2008.

Но смелый Саутгейт, еще не освоившийся в роли главного тренера, решил протестировать модную нынче схему 3−4−2−1 на немцах. Эксперимент сложно назвать удавшимся. Эта расстановка больше подходит командам, атакующим позиционно («Челси», «Тоттенхэм»), а англичане с первой до последней минуты пытались контратаковать. Это у гостей получалось неплохо, но при ином построение быстрые атаки были бы более эффективны. К тому же, в среду сборная Германии выглядела сонной и сама многое позволяла противнику.

ГОЛ В ВЕЧНОСТЬ

Признаки жизни немцы стали подавать лишь после перерыва. До этого команда будто бы знакомилась друг с другом — еще бы, ведь вышедшие в основе Сане, Вайгль, Брандт и Вернер на троих не сыграли и 15 матчей за сборную, да еще и представляют разные клубы. Но во второй половине немцы нашли свободные зоны в плотной схеме англичан — видимо, Йоахим Лев подсказал, что у англичан уязвимы фланги. С обеих бровок, особенно с правой, немцы создали несколько опасных моментов, но единственный гол забили иначе.

Конечно, у этого матча был сценарий: Подольски толкает речь, выходит в основе с капитанской повязкой, а на 80-х минутах под овации и крики трибун уходит с поля. Все знали, что прощание будет именно таким. Но в сценарии не было прописано, что герой дня в середине второго тайма забьет один из самых красивых мячей в своей карьере. Мало того — трудно было предположить, что этот гол станет единственным в матче.

Но это случилось: шикарный удар из-за пределов штрафной точно в «девятку» ворот Харта вверг трибуны в экстаз. Германия сошла с ума, а Подольски лишь улыбался. И правильно: с улыбкой он провел международную карьеру, с улыбкой он и ушел.

22.03.2017 22:45 матчи: Товарищеский матч Signal-Iduna-Park
Германия 1:0 Англия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Йоахим Лев Гарет Саутгейт
Голы
69′ 4007  
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
Йонас Хектор 3
Матс Хуммельс 5
Антонио Рюдигер 16
Лерой Сане 19
Тони Кроос 8
59′ Юлиан Брандт 20
Андре Шюррле 9
84′ Лукас Подольски 10
Себастьян Руди 21
77′ Тимо Вернер 24
Томас Мюллер 13
66′ Юлиан Вайгль 15
Эмре Джан 14
1 Джо Харт
4 Майкл Кин
5 Гэри Кэйхилл
6 Крис Смоллинг
2 Кайл Уокер
8 Эрик Дайер
3 Райан Бертранд 84′
14 Люк Шоу
7 Джейк Ливермор 83′
17 Джеймс Уорд-Проуз
10 Деле Алли 71′
19 Джесси Лингард
11 Адам Лаллана 66′
20 Натан Редмонд
9 Джейми Варди 70′
21 Маркус Рэшфорд
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 4
4 Угловые 7
6 Фолы 8
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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