Подольски: шедевр навсегда. Германия обыграла Англию
Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ПОЛЬДИ! ПОЛЬДИ!»
«130 игр, 48 голов, одна легенда. Спасибо, Лукас!» — такие слова были написаны на одном из многочисленных баннеров, которыми в этот вечер украсили дортмундский стадион. Спустя 90 минут выяснится, что баннер написан с ошибкой — не 48, а 49.
В среду сборная Германии прощалась с большим игроком. Всем известно, что по происхождению Подольски поляк — в начале карьеры он даже выбирал между двумя сборными. Но принял правильное решение: за 13 лет в
Поражал Подольски и ворота сборной Англии. В том самом скандальном матче ЧМ-2010, когда не был засчитан чистый гол Лэмпарда, немецкий форвард забил победный мяч. Символично, что и в последнем матче за национальную команду Подольски играл с вечными соперниками немцев.
В августе со сборной прощался Швайнштайгер. Тогда скалоподобный полузащитник даже не смог скрыть слез во время трогательной речи. Подольски эмоции сдержал, хотя в
МАТЧ НА ДОРТМУНДСКОЙ ПЛОЩАДИ
Подольски вышел в основе и в дебюте игры был одним из самых активных — достаточно сказать, что за первые 20 минут он нанес два удара по воротам, пусть оба и были блокированы. В остальном встреча двух футбольных держав поначалу напоминала финиш праздничного застолья, а не старт — игроки апатично валяли мяч в дортмундском газоне и будто бы
Болельщики, кстати, тоже вели себя
Но обычно шумный вестфальский стадион в первом тайме отражал происходящее на поле. Хотя за гигантский баннер, посвященный Польди, болельщикам стоит поаплодировать.
НОВАЯ СХЕМА САУТГЕЙТА
Проснулись фанаты только на исходе получаса, когда в матче возник первый опасный момент: Лаллана протащил мяч до штрафной, но попал в штангу.
От этого звона вроде бы пробудились и остальные футболисты — Харт под занавес тайма даже исполнил финт в паре метров от своих ворот, чем развлек заскучавшую публику.
В октябре 2006-го в похожей ситуации чудовищную ошибку допустил другой голкипер сборной Англии — Пол Робинсон. В тот день англичане играли в Хорватии и уступили со счетом 0:2. Второй гол памятен всем, кто смотрел матч: Гэри Невилл отдал пас назад, и Робинсон махнул мимо мяча. Возможно, это был самый нелепый автогол в истории сборной Англии.
Встреча с хорватами примечательна и
Но смелый Саутгейт, еще не освоившийся в роли главного тренера, решил протестировать модную нынче схему 3−4−2−1 на немцах. Эксперимент сложно назвать удавшимся. Эта расстановка больше подходит командам, атакующим позиционно («Челси», «Тоттенхэм»), а англичане с первой до последней минуты пытались контратаковать. Это у гостей получалось неплохо, но при ином построение быстрые атаки были бы более эффективны. К тому же, в среду сборная Германии выглядела сонной и сама многое позволяла противнику.
ГОЛ В ВЕЧНОСТЬ
Признаки жизни немцы стали подавать лишь после перерыва. До этого команда будто бы знакомилась друг с другом — еще бы, ведь вышедшие в основе Сане, Вайгль, Брандт и Вернер на троих не сыграли и 15 матчей за сборную, да еще и представляют разные клубы. Но во второй половине немцы нашли свободные зоны в плотной схеме англичан — видимо, Йоахим Лев подсказал, что у англичан уязвимы фланги. С обеих бровок, особенно с правой, немцы создали несколько опасных моментов, но единственный гол забили иначе.
Конечно, у этого матча был сценарий: Подольски толкает речь, выходит в основе с капитанской повязкой, а на 80-х минутах под овации и крики трибун уходит с поля. Все знали, что прощание будет именно таким. Но в сценарии не было прописано, что герой дня в середине второго тайма забьет один из самых красивых мячей в своей карьере. Мало того — трудно было предположить, что этот гол станет единственным в матче.
Но это случилось: шикарный удар
|Йоахим Лев
|Гарет Саутгейт
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter