Подольски: шедевр навсегда. Германия обыграла Англию

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«ПОЛЬДИ! ПОЛЬДИ!»

«130 игр, 48 голов, одна легенда. Спасибо, Лукас!» — такие слова были написаны на одном из многочисленных баннеров, которыми в этот вечер украсили дортмундский стадион. Спустя 90 минут выяснится, что баннер написан с ошибкой — не 48, а 49.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"130 games, 48 goals, one legend, thanks Lukas"<br><br>Germany gears up for Podolski farewell <a href="https://twitter.com/hashtag/GERENG?src=hash">#GERENG</a> <a href="https://t.co/VgIFIHMlUp">https://t.co/VgIFIHMlUp</a> <a href="https://t.co/KPd2r7722V">pic.twitter.com/KPd2r7722V</a></p>— Telegraph Football (@TeleFootball) <a href="https://twitter.com/TeleFootball/status/844630069452701697">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В среду сборная Германии прощалась с большим игроком. Всем известно, что по происхождению Подольски поляк — в начале карьеры он даже выбирал между двумя сборными. Но принял правильное решение: за 13 лет в бело-черной футболке форвард собрал россыпь различных медалей, а в 2014 году стал чемпионом мира. Он и сам принес много пользы национальной команде: забил почти полсотни мячей, в том числе гол на девятой секунде (!) товарищеского матча с Эквадором в 2013 году.

Поражал Подольски и ворота сборной Англии. В том самом скандальном матче ЧМ-2010, когда не был засчитан чистый гол Лэмпарда, немецкий форвард забил победный мяч. Символично, что и в последнем матче за национальную команду Подольски играл с вечными соперниками немцев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/PoldiButGoldie?src=hash">#PoldiButGoldie</a> ? <a href="https://t.co/gBn71WSc1M">pic.twitter.com/gBn71WSc1M</a></p>— Germany (@DFB_Team_EN) <a href="https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/844640511474446337">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В августе со сборной прощался Швайнштайгер. Тогда скалоподобный полузащитник даже не смог скрыть слез во время трогательной речи. Подольски эмоции сдержал, хотя в какой-то момент, казалось, дрогнет. Произнес теплые слова, поблагодарил каждого болельщика и поаплодировал переполненному «Сигнал Идуна Парк», пока фанаты скандировали «Польди! Польди!» Глядя на некоторые места, виновник торжества мог бы даже увидеть самого себя — многие фанаты надели маски с изображением немецкого поляка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Всегда пугают такие маски ? <a href="https://t.co/4qBPfTxbiQ">pic.twitter.com/4qBPfTxbiQ</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/844634243770826752">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАТЧ НА ДОРТМУНДСКОЙ ПЛОЩАДИ

Подольски вышел в основе и в дебюте игры был одним из самых активных — достаточно сказать, что за первые 20 минут он нанес два удара по воротам, пусть оба и были блокированы. В остальном встреча двух футбольных держав поначалу напоминала финиш праздничного застолья, а не старт — игроки апатично валяли мяч в дортмундском газоне и будто бы чего-то ждали.

Болельщики, кстати, тоже вели себя по-театральному, хотя за день до матча на дортмундской площади устроили маленькую, но громкую гулянку. Нет, ничего подобного марсельскому побоищу не происходило — просто фанаты сыграли в футбол. Судя по видео, болельщикам было весело: вот так они отмечали забитый мяч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">England fans playing football in Dortmund today and celebrating a goal. ?Credit: <a href="https://twitter.com/leddy1884">@leddy1884</a> <a href="https://t.co/PwL9zsZ09d">pic.twitter.com/PwL9zsZ09d</a></p>— Away Days Videos (@AwayDaysVideos) <a href="https://twitter.com/AwayDaysVideos/status/844285985718517762">21 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но обычно шумный вестфальский стадион в первом тайме отражал происходящее на поле. Хотя за гигантский баннер, посвященный Польди, болельщикам стоит поаплодировать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? Poldi ?❤️?<br>What a send-off for former Arsenal forward <a href="https://twitter.com/Podolski10">@Podolski10</a> in Dortmund tonight<a href="https://twitter.com/hashtag/GERENG?src=hash">#GERENG</a> <a href="https://t.co/VOdYM9esY9">https://t.co/VOdYM9esY9</a> <a href="https://t.co/dUwGkMPt3z">pic.twitter.com/dUwGkMPt3z</a></p>— Standard Sport (@standardsport) <a href="https://twitter.com/standardsport/status/844650213570723840">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОВАЯ СХЕМА САУТГЕЙТА

Проснулись фанаты только на исходе получаса, когда в матче возник первый опасный момент: Лаллана протащил мяч до штрафной, но попал в штангу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⚽️ <a href="https://twitter.com/LFC">@LFC</a>'s Adam Lallana came closest for <a href="https://twitter.com/England">@England</a> in the first half hitting the woodwork <a href="https://t.co/9DBWIe4TF8">pic.twitter.com/9DBWIe4TF8</a></p>— ITV Football (@itvfootball) <a href="https://twitter.com/itvfootball/status/844649981634117632">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

От этого звона вроде бы пробудились и остальные футболисты — Харт под занавес тайма даже исполнил финт в паре метров от своих ворот, чем развлек заскучавшую публику.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Joe Hart dreams of Cruyff turning Guardiola like this! <a href="https://twitter.com/hashtag/GKUnion?src=hash">#GKUnion</a> <a href="https://t.co/3IRzMC3Zx8">pic.twitter.com/3IRzMC3Zx8</a></p>— Keeper Portal (@KeeperPortal) <a href="https://twitter.com/KeeperPortal/status/844653928084094976">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В октябре 2006-го в похожей ситуации чудовищную ошибку допустил другой голкипер сборной Англии — Пол Робинсон. В тот день англичане играли в Хорватии и уступили со счетом 0:2. Второй гол памятен всем, кто смотрел матч: Гэри Невилл отдал пас назад, и Робинсон махнул мимо мяча. Возможно, это был самый нелепый автогол в истории сборной Англии.

Встреча с хорватами примечательна и кое-чем еще. До игры с немцами это был последний матч, в котором сборная Англии использовала схему с тремя защитниками. Как видно, неудачно — во времена Стива Макларена вообще творилось множество несуразных вещей, поэтому «Три льва» и не попали на Euro-2008.

Но смелый Саутгейт, еще не освоившийся в роли главного тренера, решил протестировать модную нынче схему 3−4−2−1 на немцах. Эксперимент сложно назвать удавшимся. Эта расстановка больше подходит командам, атакующим позиционно («Челси», «Тоттенхэм»), а англичане с первой до последней минуты пытались контратаковать. Это у гостей получалось неплохо, но при ином построение быстрые атаки были бы более эффективны. К тому же, в среду сборная Германии выглядела сонной и сама многое позволяла противнику.

ГОЛ В ВЕЧНОСТЬ

Признаки жизни немцы стали подавать лишь после перерыва. До этого команда будто бы знакомилась друг с другом — еще бы, ведь вышедшие в основе Сане, Вайгль, Брандт и Вернер на троих не сыграли и 15 матчей за сборную, да еще и представляют разные клубы. Но во второй половине немцы нашли свободные зоны в плотной схеме англичан — видимо, Йоахим Лев подсказал, что у англичан уязвимы фланги. С обеих бровок, особенно с правой, немцы создали несколько опасных моментов, но единственный гол забили иначе.

Конечно, у этого матча был сценарий: Подольски толкает речь, выходит в основе с капитанской повязкой, а на 80-х минутах под овации и крики трибун уходит с поля. Все знали, что прощание будет именно таким. Но в сценарии не было прописано, что герой дня в середине второго тайма забьет один из самых красивых мячей в своей карьере. Мало того — трудно было предположить, что этот гол станет единственным в матче.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What a hit from Lukas Podolski in his farewell game for Germany! ?⚽ 49 goals scored! <a href="https://t.co/jYAOBq5Oxz">pic.twitter.com/jYAOBq5Oxz</a></p>— Transfer Site (@TransferSite) <a href="https://twitter.com/TransferSite/status/844665575569870848">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>