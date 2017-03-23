Вместо трио «КоСмоДзю» — тандем «ПоКа» или «ПолБу»?
Всем интересно, кто сыграет в атаке команды Станислава Черчесова в отсутствие двух главных звезд. Да и, в принципе — каким будет состав.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным «СЭ», в среду на тренировке сборной России в Краснодаре в качестве основного проходил испытание состав, который вы видите на схеме. Любопытного много — например, трио центральных защитников в отсутствие еще недавно, казалось бы, незаменимых Игнашевича с В. Березуцким. Или выбор трех центральных полузащитников при наличии проблем у Глушакова. Или «вечно молодые» фланги, где нужно выполнять гигантский объем работы: Самедову в этом году исполнится 33, Жиркову — 34, но у новых поколений
И вообще, просто давайте сравним набор игроков с тем, что выступал меньше года назад на чемпионате Европы. Сложно поверить, но ни один полевой игрок из 10 (пусть и по разным причинам — допустим, Дзагоев был травмирован) не выходил в стартовом составе на турнире во Франции! А в заявке находился только Самедов. Невероятно, правда? Абсолютное соответствие хештэгу #меняневзяли, который вчера заполонил российские соцсети.
Однако самое интересное — это, конечно же, нападающие. Начиная с августа Станиславу Черчесову так, к сожалению, и не удалось попробовать в деле тандем двух ведущих российских нападающих Смолов — Дзюба. И если раньше он, как правило, мог рассчитывать хотя бы на одного, то в марте отсутствуют сразу оба. Федор и Артем травмированы. Нет и Кокорина, который тоже мог бы действовать на острие и считался священной коровой у двух предыдущих тренеров, Леонида Слуцкого и Фабио Капелло.
В результате 22 марта, согласно нашей информации, тестировался, в частности, вариант Полоз — Канунников. Сказать по правде, еще недавно такое было вообще невозможно представить. Впрочем, альтернатива связке игроков «Ростова» и «Рубина» — чисто ростовский тандем Полоз — Бухаров выглядел бы не менее удивительным.
С другой стороны, в нынешней кадровой ситуации — почему бы и нет?
Что ж, тренировки нужны, в том числе для экспериментов, и окончательное решение по составу главный тренер принимает либо за сутки до матча, либо непосредственно в день игры, исходя из множества привходящих. И при всем интересе и уважении к очередной контрольной игре решающее значение будет
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