По данным «СЭ», в среду на тренировке сборной России в Краснодаре в качестве основного проходил испытание состав, который вы видите на схеме. Любопытного много — например, трио центральных защитников в отсутствие еще недавно, казалось бы, незаменимых Игнашевича с В. Березуцким. Или выбор трех центральных полузащитников при наличии проблем у Глушакова. Или «вечно молодые» фланги, где нужно выполнять гигантский объем работы: Самедову в этом году исполнится 33, Жиркову — 34, но у новых поколений по-прежнему не выходит с ними тягаться.

И вообще, просто давайте сравним набор игроков с тем, что выступал меньше года назад на чемпионате Европы. Сложно поверить, но ни один полевой игрок из 10 (пусть и по разным причинам — допустим, Дзагоев был травмирован) не выходил в стартовом составе на турнире во Франции! А в заявке находился только Самедов. Невероятно, правда? Абсолютное соответствие хештэгу #меняневзяли, который вчера заполонил российские соцсети.

Однако самое интересное — это, конечно же, нападающие. Начиная с августа Станиславу Черчесову так, к сожалению, и не удалось попробовать в деле тандем двух ведущих российских нападающих Смолов — Дзюба. И если раньше он, как правило, мог рассчитывать хотя бы на одного, то в марте отсутствуют сразу оба. Федор и Артем травмированы. Нет и Кокорина, который тоже мог бы действовать на острие и считался священной коровой у двух предыдущих тренеров, Леонида Слуцкого и Фабио Капелло.

В результате 22 марта, согласно нашей информации, тестировался, в частности, вариант Полоз — Канунников. Сказать по правде, еще недавно такое было вообще невозможно представить. Впрочем, альтернатива связке игроков «Ростова» и «Рубина» — чисто ростовский тандем Полоз — Бухаров выглядел бы не менее удивительным.

С другой стороны, в нынешней кадровой ситуации — почему бы и нет? Во-первых, в данный момент у нашей футбольной страны нет других писателей, в распоряжении Черчесова лучшие среди здоровых. Во-вторых, сложновато быть хуже предыдущих ораторов: атакующая четверка Кокорин — Смолов — Дзюба — Шатов, она же КоСмоДзюШа, провалила Euro-2016, забив ноль голов на четверых. К тому же в отличие от ласкового, плюшевого КоСмоДзюШи, тандемы ПоКа и ПолБу, безусловно, звучат куда более угрожающе для оппонентов. «Как вы яхту назовете»….