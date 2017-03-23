Гол Подольски принес сборной Германии победу в товарищеском матче с англичанами

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Единственный гол на 69-й минуте матча забил нападающий Лукас Подольски, для которого этот матч последним в составе национальной команды Германии. 31-летний форвард в августе объявил о завершении выступлений за национальную команду.
За сборную Германии он играл с 2004 по 2017 год, проведя в ее составе 130 матчей и забив 49 мячей. В активе Подольски золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) чемпионатов Европы, а также бронза Кубка конфедераций 2005 года.
Подольски перешел в «Галатасарай» в 2015 году из английского «Арсенала». В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб 22 матча, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами.