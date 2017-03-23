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23 марта 2017, 1:08 | Футбол: Сборные | ТАСС

Гол Подольски принес сборной Германии победу в товарищеском матче с англичанами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу обыграла команду Англии со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в немецком Дортмунде.

Немецкий нападающий <span class=error>Лукас</span> <span class=error>Подольски</span> провел последний матч в футболке национальной сборной. Увеличить
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Единственный гол на 69-й минуте матча забил нападающий Лукас Подольски, для которого этот матч последним в составе национальной команды Германии. 31-летний форвард в августе объявил о завершении выступлений за национальную команду.

За сборную Германии он играл с 2004 по 2017 год, проведя в ее составе 130 матчей и забив 49 мячей. В активе Подольски золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) чемпионатов Европы, а также бронза Кубка конфедераций 2005 года.

Подольски перешел в «Галатасарай» в 2015 году из английского «Арсенала». В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб 22 матча, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами.

22.03.2017 22:45 матчи: Товарищеский матч Signal-Iduna-Park
Германия 1:0 Англия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Йоахим Лев Гарет Саутгейт
Голы
69′ 4007  
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
Йонас Хектор 3
Матс Хуммельс 5
Антонио Рюдигер 16
Лерой Сане 19
Тони Кроос 8
59′ Юлиан Брандт 20
Андре Шюррле 9
84′ Лукас Подольски 10
Себастьян Руди 21
77′ Тимо Вернер 24
Томас Мюллер 13
66′ Юлиан Вайгль 15
Эмре Джан 14
1 Джо Харт
4 Майкл Кин
5 Гэри Кэйхилл
6 Крис Смоллинг
2 Кайл Уокер
8 Эрик Дайер
3 Райан Бертранд 84′
14 Люк Шоу
7 Джейк Ливермор 83′
17 Джеймс Уорд-Проуз
10 Деле Алли 71′
19 Джесси Лингард
11 Адам Лаллана 66′
20 Натан Редмонд
9 Джейми Варди 70′
21 Маркус Рэшфорд
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 4
4 Угловые 7
6 Фолы 8
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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