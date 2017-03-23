Гол Подольски принес сборной Германии победу в товарищеском матче с англичанами

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Единственный гол на 69-й минуте матча забил нападающий Лукас Подольски, для которого этот матч последним в составе национальной команды Германии. 31-летний форвард в августе объявил о завершении выступлений за национальную команду.

За сборную Германии он играл с 2004 по 2017 год, проведя в ее составе 130 матчей и забив 49 мячей. В активе Подольски золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) чемпионатов Европы, а также бронза Кубка конфедераций 2005 года.

Подольски перешел в «Галатасарай» в 2015 году из английского «Арсенала». В нынешнем сезоне он провел за турецкий клуб 22 матча, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⚽️ <a href="https://twitter.com/Podolski10">@Podolski10</a> on his final ever game for Germany, has just done this against <a href="https://twitter.com/England">@England</a>...? <a href="https://t.co/D0QmmMyHhu">pic.twitter.com/D0QmmMyHhu</a></p>— ITV Football (@itvfootball) <a href="https://twitter.com/itvfootball/status/844660659656822788">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>