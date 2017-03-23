Евгений Алдонин: Забудьте про ляпы. Акинфеев должен капитанить
Кто завтра выведет национальную команду России на матч с ивуарийцами? Бывший капитан сборной уверен: выбор должен пасть на Игоря Акинфеева.
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— Для меня выбор очевиден. Акинфеев соответствует роли капитана в сборной как никто другой, — заявил
— Почему?
— Колоссальный опыт. Столько игр за сборную и клуб! Уровень его мастерства не вызывает вопросов. Отдельные ошибки, конечно, бывали. Но от них никто не застрахован. У Игоря есть лидерские качества, которые дают ему право носить капитанскую повязку.
— Общественности пора бы забыть голы, пропущенные Акинфеевым на чемпионате мира в Бразилии?
— Скажу так: если соотнести ошибки и сейвы Акинфеева, то ляпы составят просто ничтожный процент. Не надо злопыхателям заострять внимание на тех моментах, которые случились на чемпионате мира. Пусть уже забудут о них. Игорь столько раз выручал и сборную, и клуб, что даже некорректно вспоминать сейчас
— В сборной уже нет многолетних одноклубников Игоря — Игнашевича и Василия Березуцкого. Это создаст определенные проблемы?
— Меня это не смущает. Сейчас идет подготовительный период. Время для экспериментов. Предстоят спарринги с очень крепкими командами. Поэтому нужно отрабатывать взаимодействия в линиях. Зачем
— Бытует мнение, что капитаном лучше быть полевому игроку, который может больше общаться с судьями во время матчей.
— В Европе во многих классных сборных капитанами являются вратари. Так что не вижу в этом никакой проблемы. Тем более в национальной команде самый главный дирижер — тренер. А игрокам на поле нужно прежде всего выполнять его установку. А если еще и вратарь своими сейвами спасает команду, это однозначно окрыляет остальных. Так по крайней мере было у нас в ЦСКА. Мы знали, что Игорь надежен, не пропустит, поэтому и игралось легко.
— Почему тогда до сегодняшнего дня Акинфеев провел только два матча в с борной с капитанской повязкой?
— В сборной собраны все лидеры своих клубов. Тренер не может назначить капитанами всех. В любом случае, нужно делать
— Верите, что Березуцкий еще вернется?
— Если у него все будет в порядке со здоровьем, то почему нет? Много домашних чемпионатов мира в карьере игрока не бывает. Я очень хотел бы, чтобы Василий сыграл на предстоящем турнире. А сейчас выбор капитана лично для меня понятен. А уж там посмотрим, как решит тренерский штаб. А может быть, команда будет выбирать? Скорее эта тема сейчас более интересна журналистам, а не футболистам. Мне здесь все ясно.
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