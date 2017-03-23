Евгений Алдонин: Забудьте про ляпы. Акинфеев должен капитанить

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Для меня выбор очевиден. Акинфеев соответствует роли капитана в сборной как никто другой, — заявил экс-игрок ЦСКА.

— Почему?

— Колоссальный опыт. Столько игр за сборную и клуб! Уровень его мастерства не вызывает вопросов. Отдельные ошибки, конечно, бывали. Но от них никто не застрахован. У Игоря есть лидерские качества, которые дают ему право носить капитанскую повязку.

— Общественности пора бы забыть голы, пропущенные Акинфеевым на чемпионате мира в Бразилии?

— Скажу так: если соотнести ошибки и сейвы Акинфеева, то ляпы составят просто ничтожный процент. Не надо злопыхателям заострять внимание на тех моментах, которые случились на чемпионате мира. Пусть уже забудут о них. Игорь столько раз выручал и сборную, и клуб, что даже некорректно вспоминать сейчас какие-то неудачи.

— В сборной уже нет многолетних одноклубников Игоря — Игнашевича и Василия Березуцкого. Это создаст определенные проблемы?

— Меня это не смущает. Сейчас идет подготовительный период. Время для экспериментов. Предстоят спарринги с очень крепкими командами. Поэтому нужно отрабатывать взаимодействия в линиях. Зачем чего-то опасаться? Надеюсь, молодые ребята при капитанстве Акинфеева проявят свои лучшие качества.

— Бытует мнение, что капитаном лучше быть полевому игроку, который может больше общаться с судьями во время матчей.

— В Европе во многих классных сборных капитанами являются вратари. Так что не вижу в этом никакой проблемы. Тем более в национальной команде самый главный дирижер — тренер. А игрокам на поле нужно прежде всего выполнять его установку. А если еще и вратарь своими сейвами спасает команду, это однозначно окрыляет остальных. Так по крайней мере было у нас в ЦСКА. Мы знали, что Игорь надежен, не пропустит, поэтому и игралось легко.

— Почему тогда до сегодняшнего дня Акинфеев провел только два матча в с борной с капитанской повязкой?

— В сборной собраны все лидеры своих клубов. Тренер не может назначить капитанами всех. В любом случае, нужно делать какой-то выбор. Вот сейчас настало время Акинфеева. Вася сложил с себя полномочия.

— Верите, что Березуцкий еще вернется?

— Если у него все будет в порядке со здоровьем, то почему нет? Много домашних чемпионатов мира в карьере игрока не бывает. Я очень хотел бы, чтобы Василий сыграл на предстоящем турнире. А сейчас выбор капитана лично для меня понятен. А уж там посмотрим, как решит тренерский штаб. А может быть, команда будет выбирать? Скорее эта тема сейчас более интересна журналистам, а не футболистам. Мне здесь все ясно.