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С приходом Станислава Черчесова в сборной России началась смена поколений. Команду покинули несколько возрастных игроков, которые долгое время являлись ее лидерами. Однако после смены главного тренера в сборной появилось и много новых молодых игроков, которые до этого редко попадали в состав национальной команды. Среди них — один из лидеров нынешнего «Спартака» Роман Зобнин. В эксклюзивном интервью «Известиям» 23-летний полузащитник рассказал о предстоящих товарищеских матчах российской сборной против команд Кот-д'Ивуара и Бельгии, уходе экс-капитана Василия Березуцкого и задачах на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

— После смены наставника вас регулярно вызывают в главную команду страны. Уже не чувствуете себя новичком?

— При Станиславе Саламовиче я попадаю в сборную уже в четвертый раз. Часто играю в основном составе. Можно сказать, что уже полностью освоился в команде. Так что новичком я себя уже действительно не чувствую.

— В команде идет постепенная смена поколений — на сборах впервые не присутствует экс-капитан Василий Березуцкий. Это как-то сказывается на настроении в команде?

— Я провел с Василием всего несколько тренировочных сборов, но могу точно сказать, что его отсутствие ощущается. При нем атмосфера в команде была очень раскрепощенной — все чаще улыбались, шутили. Я не скажу, что сейчас такого нет, но при Березуцком это было в большем объеме.

— В его отсутствие кто-то уже взял на себя роль неформального лидера?

— Прошло всего несколько дней сборов, и пока сложно об этом судить. Спустя какое-то время — возможно, уже после первого матча с Кот-д'Ивуаром — станет понятно, кто сможет стать лидером.

— На ваш взгляд, кто из нынешнего состава сборной России достоин звания капитана?

— Выбирать капитана должен не я, а главный тренер. Станиславу Черчесову виднее, и я доверяю его выбору.

— Как принимается решение о том, кому достанется капитанская повязка: общим голосованием или исключительно решением наставника?

— Про голосование я ничего не слышал. Насколько понимаю, это будет решение Станислава Саламовича.

— Если говорить о вашем ближайшем сопернике — насколько вы знакомы со сборной Кот-д'Ивуара?

— Информации пока не так много, но мы уже начали разбирать игру этой команды. Ближе к матчу у нас будет более четкое понимание, в какой футбол они играют.

— Игроки африканских команд всегда славились отличной физической подготовкой. Готовы к интенсивному футболу и упорной борьбе на протяжении всех 90 минут матча?

— Согласен, они играют в более силовой футбол. В сентябре мы встречались с другой африканской сборной — Ганой. Я думаю, с Кот-д'Ивуаром будет что-то похожее. Так что мы в принципе понимаем, чего от них ждать.

— Кот-д'Ивуар полезен как соперник в плане подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018?

— Конечно, важно играть с соперниками такого уровня, чтобы понимать, в чем наши сильные и слабые стороны, чтобы успеть скорректировать до Кубка конфедераций все недоработки. Считаю, что и Кот-д'Ивуар, и наш следующий оппонент — сборная Бельгии — это очень сильные команды, встречи с которыми, безусловно, полезны для нас.

— На данном этапе бельгийцы все-таки играют на более высоком уровне, чем сборная Кот-д'Ивуара. Наша же команда переживает этап обновления. Как думаете, россияне смогут сейчас противопоставить что-то футболистам из Бельгии?

— Бельгия станет самой серьезной сборной, против которой мне приходилось когда-либо выходить на поле. Тем не менее я уверен: нам по силам достойно сыграть с ними. Сборной России есть что противопоставить бельгийцам. Мы постараемся хорошо подготовиться к этому матчу, максимально изучив сильные и слабые стороны соперника.

— Последнее время наша сборная играет в разных городах России и везде собирает аншлаги. Если бы эти матчи проходили в Москве, болельщиков на стадион, скорее всего, пришло бы гораздо меньше. Насколько полезна практика проведения игр национальной команды в разных регионах страны?

— Очень приятно, что в провинции поддержать сборную приходят целые стадионы. Для футболистов это действительно очень важно. Наверное, лучше играть на переполненном стадионе в Краснодаре или Сочи.

— В сентябре 2016 года именно в Краснодаре сборная России открыла новый стадион одноименного клуба матчем с Коста-Рикой. Правда, выиграть тогда не вышло. Надеетесь реабилитироваться перед местными болельщиками в игре с Кот-д'Ивуаром?

— Желание побеждать есть всегда. Мы не оглядываемся назад, а всегда идем только вперед, хотим одерживать победы над любыми соперниками и на любых стадионах. Мы профессиональные футболисты и в каждой игре настроены только на положительный результат.

— Объявляя состав команды на текущие сборы, Станислав Черчесов сказал, что на этих же футболистов он рассчитывает и на Кубке конфедераций. Это добавило вам уверенности?

— Я бы так не сказал. Прекрасно понимаю, что мне нужно регулярно играть в своем клубе и постоянно доказывать собственную состоятельность, чтобы стабильно вызываться в главную команду страны. Если я всё время буду выступать в основе «Спартака», побеждать с ним и стабильно показывать хорошую игру, то могу быть спокоен: меня вызовут в сборную и в следующий раз. Но сейчас стопроцентной уверенности, что я точно сыграю на Кубке конфедераций, у меня нет. Всё будет зависеть только от меня самого, от моей игры за клуб на каждом отрезке сезона.

— Футболисты «Спартака» впервые за долгое время наиболее широко представлены в сборной. Это как-то влияет на обстановку в национальной команде?

— Мы все друг друга прекрасно знаем. Тут нет такого, что спартаковцы — в одной стороне, а игроки ЦСКА — в другой. Футболисты не делятся на группы. Все общаются, никаких проблем нет. Когда ты приезжаешь в сборную, то уже не смотришь, кто из какого клуба, и не обращаешь внимания, представителей какой команды вызвано больше, а какой — меньше.

— Вы дебютировали в сборной России еще при Фабио Капелло — в товарищеском матче с Казахстаном в 2015 году. Тогда в команде было много молодых игроков, но сумели закрепиться в ней только вы и Алексей Миранчук. Вы запомнили ту игру?

— Помню, что матч с Казахстаном тогда сложился для нас не очень удачно — мы сыграли со счетом 0:0. Так что дебют получился не самым лучшим. Почему мне удалось закрепиться в составе? Знаете, тут нет какой-то системы — всё зависит от конкретного футболиста.

— Чем отличаются порядки в сборной России при Капелло и Черчесове?

— При Фабио Капелло я попадал в сборную лишь однажды и провел с командой не больше трех дней. Фактически я не успел особо понять, какие особенности были в его работе. По сути, было так — я приехал, провел предыгровую тренировку, а уже на следующий день состоялся матч. Времени было слишком мало, чтобы что-то отметить.

— Какие ожидания от предстоящего Кубка конфедераций, в котором сборная России примет участие впервые в своей истории?

— Мы приложим максимум усилий, чтобы должным образом подготовиться к этому турниру. Вся страна ждет от нас положительного результата, и мы также этого очень хотим. Сделаем всё, чтобы побеждать в каждом матче и выступить успешно. Хочется обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они приходили на стадионы и поддерживали нас.

— Что для вас будет считаться успешным выступлением на КК-2017?

— Для начала — выход из группы. Задачи определяются постепенно, и первая — преодолеть групповой этап. После этого будем ставить перед собой уже другие цели.