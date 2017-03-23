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23 марта 2017, 0:33 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Шевченко: Футбольное противостояние с Россией начиналось, когда забил Филимонову

Главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко в интервью программе FootballHub ответил на вопрос, что было круче — забить российскому голкиперу Александру Филимонову за сборную Украины или победный пенальти в финале Лиги чемпионов в составе «Милана».

Главный тренер сборной Украины Андрея <span class=error>Шевченко</span> в интервью программе FootballHub ответил на вопрос что было круче — забить российскому голкиперу Александру <span class=error>Филимонову</span> за сборную Украины или победный пенальти в финале Лиги чемпионов в составе Милана. Увеличить
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«Это две вещи крутые. Когда я забил Филимонову, понимал важность, и это противостояние в то время уже начиналось в футболе», — заявил Шевченко.

Матч отборочного цикла чемпионата Европы—2000 состоялся 9 октября 1999 года в Москве и завершился вничью 1:1. Этот результат не позволил россиянам попасть на Евро. Единственный гол Украины фактически был забит в свои же ворота Филимоновым, допустившим грубую ошибку в самом конце встречи.

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