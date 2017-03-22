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22 марта 2017, 23:44 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Глушаков не сыграет за сборную России в матче с командой Кот-д’Ивуара

КРАСНОДАР, 22 мар — Р-Спорт. Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков не сыграет в товарищеском матче против команды Кот-д’Ивуара, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

<em>КРАСНОДАР 22 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Полузащитник сборной России по футболу Денис <span class=error>Глушаков</span> не сыграет в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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Матч между сборными России и Кот-д’Ивуара пройдет в пятницу в Краснодаре, где россияне с понедельника проводят свой сбор. Глушаков три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

«Травма не позволит Глушакову сыграть в матче против команды Кот-д’Ивуара», — сообщил источник.

Хавбек московского «Спартака» Глушаков получил травму 5 марта в матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2). С тех пор на поле в составе клуба он не выходил.

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