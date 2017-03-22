Глушаков не сыграет за сборную России в матче с командой Кот-д’Ивуара

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Матч между сборными России и Кот-д’Ивуара пройдет в пятницу в Краснодаре, где россияне с понедельника проводят свой сбор. Глушаков три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

«Травма не позволит Глушакову сыграть в матче против команды Кот-д’Ивуара», — сообщил источник.

Хавбек московского «Спартака» Глушаков получил травму 5 марта в матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2). С тех пор на поле в составе клуба он не выходил.