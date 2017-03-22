Сборная Чехии по футболу разгромила команду Литвы в товарищеском матче
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Сборная Чехии по футболу дома победила команду Литвы в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в среду в Чехии, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Томаш Горжава (48-я минута, с пенальти), Якуб Янкто (64) и Михаэл Крменчик (79).
Сборная Чехии 26 марта в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет в гостях с командой
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