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22 марта 2017, 22:28 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Чехии по футболу разгромила команду Литвы в товарищеском матче

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Сборная Чехии по футболу дома победила команду Литвы в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в среду в Чехии, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Томаш Горжава (48-я минута, с пенальти), Якуб Янкто (64) и Михаэл Крменчик (79).

Сборная Чехии 26 марта в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет в гостях с командой Сан-Марино. Сборная Литвы в этот же день в рамках квалификации чемпионата мира-2018 сыграет на выезде с командой Англии.

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