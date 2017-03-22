Наставник Кипра рассказал о матче с Казахстаном

— Наша команда боролась изо всех сил, будто это вовсе не товарищеский матч. У нас было несколько новых игроков, поэтому нужно было немного времени, чтобы наладить взаимопонимание. К счастью, после перерыва мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, но куда более важный матч ждет нас в субботу. Наша команда обновляется, нам нужно поставить организацию игры, чтобы рассчитывать на нее в долгосрочной перспективе и иметь возможность претендовать на квалификацию в крупных турнирах. Это требует огромного труда и усилий, поэтому мы хотим победить Эстонию — продолжить то, что мы начали сегодня, — сказал Христофору.