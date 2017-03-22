Наставник Кипра рассказал о матче с Казахстаном
Главный тренер национальной сборной Кипра Христакис Христофору прокомментировал победу над Казахстаном (3:1) в товарищеском матче, сообщает Sports.kz.
— Наша команда боролась изо всех сил, будто это вовсе не товарищеский матч. У нас было несколько новых игроков, поэтому нужно было немного времени, чтобы наладить взаимопонимание. К счастью, после перерыва мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, но куда более важный матч ждет нас в субботу. Наша команда обновляется, нам нужно поставить организацию игры, чтобы рассчитывать на нее в долгосрочной перспективе и иметь возможность претендовать на квалификацию в крупных турнирах. Это требует огромного труда и усилий, поэтому мы хотим победить Эстонию — продолжить то, что мы начали сегодня, — сказал Христофору.
Главные тренеры
|Христакис Христофору
|Александр Бородюк
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Угловые
|7
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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