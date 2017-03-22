Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29171252/
22 марта 2017, 22:36 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Наставник Кипра рассказал о матче с Казахстаном

Главный тренер национальной сборной Кипра Христакис Христофору прокомментировал победу над Казахстаном (3:1) в товарищеском матче, сообщает Sports.kz.

— Наша команда боролась изо всех сил, будто это вовсе не товарищеский матч. У нас было несколько новых игроков, поэтому нужно было немного времени, чтобы наладить взаимопонимание. К счастью, после перерыва мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, но куда более важный матч ждет нас в субботу. Наша команда обновляется, нам нужно поставить организацию игры, чтобы рассчитывать на нее в долгосрочной перспективе и иметь возможность претендовать на квалификацию в крупных турнирах. Это требует огромного труда и усилий, поэтому мы хотим победить Эстонию — продолжить то, что мы начали сегодня, — сказал Христофору.

22.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Antonis Papadopoulos
Кипр 3:1 Казахстан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Христакис Христофору Александр Бородюк
Голы
56′ Нестор Митидис  
62′ 53485  
67′ Димитрис Христофи  
  Танат Нусербаев 29′
Составы
Константинос Панаги  
Мариос Стиляну  
Валентинос Сиелис  
Костакис Артиматас  
Фанос Кателарис  
Григорис Кастанос  
Андреас Макрис  
Венсан Лабан  
Константинос Хараламбидис  
Нектариос Александру  
Димитрис Христофи  
Нестор Митидис  
  Стас Покатилов
  Сергей Малый
  Абзал Бейсебеков
  Гафуржан Суюмбаев
  Дмитрий Шомко
  Бауыржан I Исламхан
  Исламбек Куат
  Асхат Тагыберген
  Азат Нургалиев
  Танат Нусербаев 36′
  Еркебулан Тунгышбаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Угловые 7
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Кипра
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
22 марта

Трансляция товарищеского матча Кипр - Казахстан

Озвучена неофициальная цифра PPV-продаж боя Головкин - Джейкобс

Обнародован доход от продаж билетов на бой Головкин - Джейкобс