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22 марта 2017, 22:45 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Подольски и Вернер выйдут в стартовом составе сборной Германии в матче с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Англии на товарищеский матч, который состоится сегодня в Дортмунде.

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Англии на товарищеский матч который состоится сегодня в Дортмунде. Увеличить
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У немцев с первых минут на поле появится Лукаш Подольски, который проведёт свой последний матч за сборную. Дебютирует за бундестим Тимо Вернер.

Германия: тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Брандт, Вайгль, Кроос, Зане, Подольски, Вернер.

Англия: Харт, Уолкер, Кин, Смоллинг, Кэхилл, Бертранд, Дайер, Ливермор, Лаллана, Алли, Варди.

Начало — в 22:45 мск.

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