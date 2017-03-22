Подольски и Вернер выйдут в стартовом составе сборной Германии в матче с Англией
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Англии на товарищеский матч, который состоится сегодня в Дортмунде.
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У немцев с первых минут на поле появится Лукаш Подольски, который проведёт свой последний матч за сборную. Дебютирует за бундестим Тимо Вернер.
Германия: тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Брандт, Вайгль, Кроос, Зане, Подольски, Вернер.
Англия: Харт, Уолкер, Кин, Смоллинг, Кэхилл, Бертранд, Дайер, Ливермор, Лаллана, Алли, Варди.
Начало — в 22:45 мск.
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