Первая женщина-тренер мужской итальянской сборной дебютировала с поражения
Бывшая футболистка сборной Италии Патриция Панико стала первой женщиной, которая руководила мужской итальянской сборной, сообщает
Football-Italia.
42-летняя Панико руководила сборной Италии U16 в домашнем товарищеском матче против сверстников из Германии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Патриция работает в тренерском штабе национальной команды U16 в качестве ассистента главного тренера Даниэле Дзоратто.
Примечательно, что в одном из эпизодов этой встречи сборная Германии заработала пенальти, который впоследствии был отменён, когда при помощи системы видеоповторов удалось выявить ошибку главного арбитра матча.
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