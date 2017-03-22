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22 марта 2017, 22:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Первая женщина-тренер мужской итальянской сборной дебютировала с поражения

Бывшая футболистка сборной Италии Патриция Панико стала первой женщиной, которая руководила мужской итальянской сборной, сообщает Football-Italia.

42-летняя Панико руководила сборной Италии U16 в домашнем товарищеском матче против сверстников из Германии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Патриция работает в тренерском штабе национальной команды U16 в качестве ассистента главного тренера Даниэле Дзоратто.

Примечательно, что в одном из эпизодов этой встречи сборная Германии заработала пенальти, который впоследствии был отменён, когда при помощи системы видеоповторов удалось выявить ошибку главного арбитра матча.
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