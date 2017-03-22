Первая женщина-тренер мужской итальянской сборной дебютировала с поражения

42-летняя Панико руководила сборной Италии U16 в домашнем товарищеском матче против сверстников из Германии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Патриция работает в тренерском штабе национальной команды U16 в качестве ассистента главного тренера Даниэле Дзоратто.



Примечательно, что в одном из эпизодов этой встречи сборная Германии заработала пенальти, который впоследствии был отменён, когда при помощи системы видеоповторов удалось выявить ошибку главного арбитра матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? | Patrizia <a href="https://twitter.com/hashtag/Panico?src=hash">#Panico</a> will be the first woman to coach a <a href="https://twitter.com/hashtag/Italy?src=hash">#Italy</a> men's team when she leads the <a href="https://twitter.com/hashtag/Under16s?src=hash">#Under16s</a> vs. Germany.<a href="https://t.co/zoSg3lWFg9">https://t.co/zoSg3lWFg9</a> <a href="https://t.co/hFFa55kXNK">pic.twitter.com/hFFa55kXNK</a></p>— Italy (@azzurri) <a href="https://twitter.com/azzurri/status/842382747662487552">16 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>