Спартаковские гены сборной России

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До Кубка конфедераций по футболу осталось менее трех месяцев, поэтому матчи сборной России против команд Кот-д’Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта) станут для нее генеральной репетицией в преддверии столь значимого события. Следующую контрольную встречу дружина Станислава Черчесова проведет уже непосредственно перед турниром — 9 июня соперниками россиян станут чилийцы.

Тот состав национальной команды, который вызван на ближайшие игры, станет костяком российской сборной и на Кубке конфедераций, и скорее всего не претерпит серьезных изменений к чемпионату мира, который пройдет в России через год.

С теми, кто будет представлять нашу страну на международной арене, читатели уже хорошо знакомы. Но кто подготовил кадры для национальной команды, чьими воспитанниками являются сильнейшие футболисты страны? «Газета.Ru» провела исследование на эту тему и сделала несколько выводов.

Москва — главная кузница талантов

Из 27 футболистов, вызванных тренерским штабом Станислава Черчесова на ближайшие спарринги, 14 являются воспитанниками столичных клубов — «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Ники», самым известным воспитанником которой на сегодняшний день является Денис Глушаков.

При этом из 14 игроков на долю спартаковцев и «железнодорожников» приходится аж 10 человек — по пять на каждый клуб.

Красно-белые могут гордиться, что приложили руку к воспитанию защитников Андрея Семенова и Романа Шишкина, полузащитников Дмитрия Комбарова и Александра Самедова и нападающего Артема Дзюбы.

Тут, правда, стоит оговориться, что Комбаров может в равной степени считаться и воспитанником «Динамо», единственным в нашем списке.

А через молодежные команды «Локомотива» прошли защитник Георгий Джикия, полузащитники Алексадр Ерохин, Алексей Миранчук и Магомед Оздоев и нападающий Дмитрий Полоз.

Если добавить к этому коллективу вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, могла бы получиться вполне приличная команда, состоящая исключительно из воспитанников московских клубов.

Академия футбола имени Юрия Коноплева

Академия футбола имени Юрия Коноплева — это центр подготовки футболистов, созданный 14 лет назад бизнесменом и президентом группы компаний «Стандарт-Лада» Юрием Коноплевым.

С 2007-го по 2012 год она финансировалась фондом Романа Абрамовича «Национальная академия футбола», руководителем которого является один из сподвижников бывшего губернатора Чукотки Сергей Капков. Именно он в 2006 году был одним из инициаторов приглашения в сборную России Гуса Хиддинка, под руководством которого наша национальная команда добилась наивысшего результата в постсоветский период, выиграв бронзовые медали Евро-2008.

Среди тех, кто не вызван в команду Станислава Черчесова, воспитанниками Академии являются, например, Артур Юсупов, Григорий Морозов, Тимофей Маргасов, Роман Емельянов, Арсен Хубулов и многие другие футболисты, засветившиеся в РФПЛ.

А честь России на международной арене предстоит защищать вратарю Станиславу Крицюку, защитнику Илье Кутепову и полузащитникам Роману Зобнину и Алану Дзагоеву, которые также прошли через Тольятти.

Особенно эта картина впечатляет, если учесть, что до 2013 года, когда Академия была передана самарским «Крыльям Советов», она не имела своей команды не то что в РФПЛ, но даже в ФНЛ, а лучшие футболисты могли попробовать свои силы лишь в команде «Крылья Советов-СОК», болтавшейся во Втором дивизионе.

Иностранный легион

Также нельзя обойти стороной тот факт, что сразу двоих футболистов для российской сборной воспитали зарубежные клубы. Речь, конечно, о бразильском защитнике ЦСКА Марио Фернандесе и защитнике «Фенербахче» Романе Нойштедтере. И если с первым все понятно (он приехал в Россию в 2012 году и, не имея возможности пробиться в сборную Бразилии, был натурализован Российским футбольным союзом, но не сыграл пока ни одного матча в футболке с триколором на груди; воспитанник бразильского «Сан-Каэтано»), то со вторым дело обстоит куда интереснее.

Роман Петрович Нойштедтер родился в Днепропетровске в 1988 году и вместе с родителями переехал жить в Германию в еще совсем юном возрасте. Он стал тренироваться в академии «Майнца», за который выступал его отец, проведя в этом клубе 11 лет своей жизни — с 1995-го по 2006 год.

В молодом возрасте Нойштедтер сыграл три матча за молодежные сборные Германии, но проиграл конкуренцию в первой команде и решил выбрать в качестве своего «футбольного гражданства» Россию, хотя ходили слухи и о том, что им интересовалась Федерация футбола Украины.

Закат «Зенита»

Владимир Быстров, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев, Александр Кержаков… Не так давно питерский футбол был олицетворением города, а костяк «Зенита» составляла местная молодежь. Сине-бело-голубые подарили России целое поколение выдающихся по российским меркам исполнителей, некоторым из которых даже довелось попробовать свои силы в ведущих Европейских чемпионатах. Но те времена прошли.

Сейчас картина совсем иная. Клуб поставил своей задачей стать грандом европейского футбола и каждый год выигрывать чемпионат России. Слишком высока ответственность иностранных специалистов, приглашаемых в клуб, слишком большие задачи стоят перед командой, чтобы кто-то из зарубежных тренеров рискнул массово довериться молодым игрокам. В последний раз это сделал чешский специалист Властимил Петржела, отчасти это можно сказать о голландце Дике Адвокате, но и он покинул Северную Столицу восемь лет назад.

С тех пор питерский молодежный футбол и «Зенит» идут параллельными дорогами, в результате чего даже капитаном команды был назначен москвич и воспитанник московского «Спартака» Артем Дзюба.

Сейчас в национальной команде всего два воспитанника питерского футбола — форвард Максим Канунников и защитник Виктор Васин.

Москвичи и все-все-все

Также любопытно взглянуть на географию городов, подаривших нам лучших футболистов страны. И здесь сюрпризов ожидать не стоит.

Из 27 человек Москву и Московскую область представляют шесть человек — Игорь Акинфеев, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов и Артем Дзюба.

Но болеть за своих во время Кубка конфедераций будут не только в столице России. Белгород, Тольятти, Санкт-Петербург, Ставрополь, Мамакан (Иркутская обл.), Воронеж, Комсомольск-на-Амуре, Миллерово (Ростовская обл.), Калтан (Кемеровская обл.), Беслан, Барнаул, Тамбов, Славянск-на-Кубани, Грозный, Набережные Челны, Саратов и даже Днепропетровск с Сан-Каэтану-ду-Сул — все зависимости от величины населенного пункта, все они внесли свой вклад в становление команды Станислава Черчесова, которую он строит на обломках сборной Леонида Слуцкого.

Пожелаем футболистам удачи в предстоящих матчах против команд Кот-д’Ивуара и Бельгии, ведь именно от этих встреч во многом будет зависеть, какой вид примет окончательная заявка сборной России на Кубок конфедераций.