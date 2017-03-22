Казахстанские футболисты проиграли сборной Кипра в первом матче под руководством Бородюка
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу обыграла команду Казахстана со счетом 3:1 в домашнем товарищеском матче.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Нестор Митидис (56-я минута), Фанос Кателарис (62) и Деметрис Христофи (66). У проигравших отличился Танат Нусербаев (29). Эта игра стала первой для 54-летнего Александра Бородюка в качестве главного тренера сборной Казахстана, которую он возглавил 27 февраля 2017 года.
В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сборная Кипра занимает четвертое место в группе H, набрав в четырех матчах три очка. Команда Казахстана в группе E с двумя очками идет на последней, шестой позиции.
Главные тренеры
|Христакис Христофору
|Александр Бородюк
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Угловые
|7
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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