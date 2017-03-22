Казахстанские футболисты проиграли сборной Кипра в первом матче под руководством Бородюка

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей забитыми мячами отметились Нестор Митидис (56-я минута), Фанос Кателарис (62) и Деметрис Христофи (66). У проигравших отличился Танат Нусербаев (29). Эта игра стала первой для 54-летнего Александра Бородюка в качестве главного тренера сборной Казахстана, которую он возглавил 27 февраля 2017 года.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сборная Кипра занимает четвертое место в группе H, набрав в четырех матчах три очка. Команда Казахстана в группе E с двумя очками идет на последней, шестой позиции.