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22 марта 2017, 21:48 | Футбол: Сборные | ТАСС

Казахстанские футболисты проиграли сборной Кипра в первом матче под руководством Бородюка

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сборная Кипра по футболу обыграла команду Казахстана со счетом 3:1 в домашнем товарищеском матче.

Казахстанские футболисты проиграли сборной Кипра в первом матче под руководством Бородюка - Фото Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Нестор Митидис (56-я минута), Фанос Кателарис (62) и Деметрис Христофи (66). У проигравших отличился Танат Нусербаев (29). Эта игра стала первой для 54-летнего Александра Бородюка в качестве главного тренера сборной Казахстана, которую он возглавил 27 февраля 2017 года.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сборная Кипра занимает четвертое место в группе H, набрав в четырех матчах три очка. Команда Казахстана в группе E с двумя очками идет на последней, шестой позиции.

22.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Antonis Papadopoulos
Кипр 3:1 Казахстан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Христакис Христофору Александр Бородюк
Голы
56′ Нестор Митидис  
62′ 53485  
67′ Димитрис Христофи  
  Танат Нусербаев 29′
Составы
Константинос Панаги  
Мариос Стиляну  
Валентинос Сиелис  
Костакис Артиматас  
Фанос Кателарис  
Григорис Кастанос  
Андреас Макрис  
Венсан Лабан  
Константинос Хараламбидис  
Нектариос Александру  
Димитрис Христофи  
Нестор Митидис  
  Стас Покатилов
  Сергей Малый
  Абзал Бейсебеков
  Гафуржан Суюмбаев
  Дмитрий Шомко
  Бауыржан I Исламхан
  Исламбек Куат
  Асхат Тагыберген
  Азат Нургалиев
  Танат Нусербаев 36′
  Еркебулан Тунгышбаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Угловые 7
Судьи
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Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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