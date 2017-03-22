Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29170854/
22 марта 2017, 22:00 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Казахстан проиграл Кипру в первом матче Александра Бородюка

Сборная Казахстана по футболу уступила команде Кипра в товарищеском матче в Ларнаке, передает корреспондент Vestii.kz.

Хотя в первой тайме ничего плохого не предвещало. Александр Бородюк выставил следующий состав: Стас Покатилов, Сергей Малый, Исламбек Куат, Дмитрий Шомко, Гафуржан Суюмбаев, Абзал Бейсебеков, Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Танат Нусербаев, Еркебулан Тунгышбаев.

Надо сказать, что российский специалист угадал с атакующей группой футболистов. Так, на 29-й минуте прошла комбинация, в ходе которой Гафуржан Суюмбаев выдал передачу на Таната Нусербаева, пяткой подправившего мяч в ворота хозяев. До перерыва казахстанская команда смотрелась весьма неплохо, но в некоторых моментах ее подводила поспешность и нервозность некоторых игроков. И все же первый тайм она смело может занести себе в актив.

А вот после перерыва киприоты проснулись. Им удалось не только отыграться, но и забить победные мячи на 56-й, 62-й и 66-й минутах. Их авторами стали Несторас Митидис, Фанос Кателарис, Димитрис Христофи. К сожалению не лучшим образом действовала оборона, вследствие чего сборная Кипра одержала волевую победу со счетом 3:1. Таким образом, сезон 2017 года сборная Казахстана под руководством нового главного тренера Александра Бородюка начинает с поражения в Ларнаке.

Напомним, что после этой игры казахстанцы вылетят в Ереван, где 26 марта встретятся с Арменией в рамках отборочного цикла ЧМ-2018.

22.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Antonis Papadopoulos
Кипр 3:1 Казахстан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Христакис Христофору Александр Бородюк
Голы
56′ Нестор Митидис  
62′ 53485  
67′ Димитрис Христофи  
  Танат Нусербаев 29′
Составы
Константинос Панаги  
Мариос Стиляну  
Валентинос Сиелис  
Костакис Артиматас  
Фанос Кателарис  
Григорис Кастанос  
Андреас Макрис  
Венсан Лабан  
Константинос Хараламбидис  
Нектариос Александру  
Димитрис Христофи  
Нестор Митидис  
  Стас Покатилов
  Сергей Малый
  Абзал Бейсебеков
  Гафуржан Суюмбаев
  Дмитрий Шомко
  Бауыржан I Исламхан
  Исламбек Куат
  Асхат Тагыберген
  Азат Нургалиев
  Танат Нусербаев 36′
  Еркебулан Тунгышбаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Угловые 7
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Кипра
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
22 марта

Казахстан проиграл Кипру в первом матче Александра Бородюка

Кипрские футболисты забили три мяча за 12 минут в ворота сборной Казахстана

Бой с Джейкобсом был очень полезен для Головкина. Впервые он длился так долго - Гассиев