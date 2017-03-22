Казахстан проиграл Кипру в первом матче Александра Бородюка

Хотя в первой тайме ничего плохого не предвещало. Александр Бородюк выставил следующий состав: Стас Покатилов, Сергей Малый, Исламбек Куат, Дмитрий Шомко, Гафуржан Суюмбаев, Абзал Бейсебеков, Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Танат Нусербаев, Еркебулан Тунгышбаев.

Надо сказать, что российский специалист угадал с атакующей группой футболистов. Так, на 29-й минуте прошла комбинация, в ходе которой Гафуржан Суюмбаев выдал передачу на Таната Нусербаева, пяткой подправившего мяч в ворота хозяев. До перерыва казахстанская команда смотрелась весьма неплохо, но в некоторых моментах ее подводила поспешность и нервозность некоторых игроков. И все же первый тайм она смело может занести себе в актив.

А вот после перерыва киприоты проснулись. Им удалось не только отыграться, но и забить победные мячи на 56-й, 62-й и 66-й минутах. Их авторами стали Несторас Митидис, Фанос Кателарис, Димитрис Христофи. К сожалению не лучшим образом действовала оборона, вследствие чего сборная Кипра одержала волевую победу со счетом 3:1. Таким образом, сезон 2017 года сборная Казахстана под руководством нового главного тренера Александра Бородюка начинает с поражения в Ларнаке.

Напомним, что после этой игры казахстанцы вылетят в Ереван, где 26 марта встретятся с Арменией в рамках отборочного цикла ЧМ-2018.