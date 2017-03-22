Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29170747/
22 марта 2017, 21:09 | Футбол: Сборные | Onedivision.ru

Спортсменам и тренерам сборных России предлагают снижать зарплаты за поражения

Спортсменам и тренерам сборных России могут начать понижать заработную плату за поражения на международной арене.

Спортсменам и тренерам сборных России предлагают снижать зарплаты за поражения - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Такое предложение Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании. Возможные изменения будут внесены в закон о физической культуре и спорте.

— Учитывая высокий уровень зарплат в сборных отдельных видов спорта, предлагается ограничить уровень выплат в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах, — говорится в пояснительной записке к проекту. — Данное ограничение не носит абсолютного характера, не распространяется на иные источники финансирования спорта, кроме бюджетов различных уровней, не ограничивает компенсационных выплат. Таким образом, достигается оптимальное соотношение интересов сторон трудовых отношений и интересов государства.

Напомним, что сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в товарищеской игре 24 марта в Краснодаре, а 28 марта — с командой Бельгии в Сочи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
21 Марта

Дюжина лучших

Стандартный тур

Дюжина лучших