Спортсменам и тренерам сборных России предлагают снижать зарплаты за поражения
Спортсменам и тренерам сборных России могут начать понижать заработную плату за поражения на международной арене.
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Такое предложение Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании. Возможные изменения будут внесены в закон о физической культуре и спорте.
— Учитывая высокий уровень зарплат в сборных отдельных видов спорта, предлагается ограничить уровень выплат в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах, — говорится в пояснительной записке к проекту. — Данное ограничение не носит абсолютного характера, не распространяется на иные источники финансирования спорта, кроме бюджетов различных уровней, не ограничивает компенсационных выплат. Таким образом, достигается оптимальное соотношение интересов сторон трудовых отношений и интересов государства.
Напомним, что сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в товарищеской игре 24 марта в Краснодаре, а 28 марта — с командой Бельгии в Сочи.
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