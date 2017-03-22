Спортсменам и тренерам сборных России предлагают снижать зарплаты за поражения

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Такое предложение Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании. Возможные изменения будут внесены в закон о физической культуре и спорте.

— Учитывая высокий уровень зарплат в сборных отдельных видов спорта, предлагается ограничить уровень выплат в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах, — говорится в пояснительной записке к проекту. — Данное ограничение не носит абсолютного характера, не распространяется на иные источники финансирования спорта, кроме бюджетов различных уровней, не ограничивает компенсационных выплат. Таким образом, достигается оптимальное соотношение интересов сторон трудовых отношений и интересов государства.

Напомним, что сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в товарищеской игре 24 марта в Краснодаре, а 28 марта — с командой Бельгии в Сочи.