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22 марта 2017, 19:57 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Голкипер «Атлетика» Аррисабалага заменил Рейну в составе сборной Испании

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага заменил в составе сборной Испании вратаря «Наполи» Пепе Рейну, сообщается на официальном сайте «фурия роха».

34-летний страж ворот не восстановился от травмы и не сможет помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Израиля (24 марта) и в товарищеской игре с командой Франции (28 марта). В этой связи Рейну заменил 22-летний Аррисабалага, который в среду тренировался в составе испанской сборной.

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