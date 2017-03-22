Голкипер «Атлетика» Аррисабалага заменил Рейну в составе сборной Испании

34-летний страж ворот не восстановился от травмы и не сможет помочь национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Израиля (24 марта) и в товарищеской игре с командой Франции (28 марта). В этой связи Рейну заменил 22-летний Аррисабалага, который в среду тренировался в составе испанской сборной.