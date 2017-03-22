Тест для России, экзамен для Кот-Д’ивуара

ТРИ КОЗЫРЯ КОТ-Д’ИВУАРА:

1. Мотивация.

«Товарищеских матчей у нас не будет. Будут контрольные, тестовые», — сказал в прошлом году главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Смысл прост: понятие «товарищеская игра» не отражает тех задач, что решает тренерский штаб сборной.

Особенность встречи нашей команды со сборной Кот-Д’Ивуара в том, что для соперника встречу сложно назвать не только товарищеской, но и контрольной. Что контролировать, если сборная начинает путь с чистого листа?

В конце января, после провала на Кубке Африки, где Кот-Д’Ивуар не смог выйти из группы, свой пост покинул главный тренер Мишель Дуссье. Новый был назначен лишь 21 марта — за три дня до матча со сборной России! Им стал бельгиец Марк Вильмотс. Для него встреча станет во всех отношениях ознакомительной, для них — серьезным экзаменом. Не проявишь себя — в следующий раз могут и не позвать.

На сбор у ивуарийцев приглашены два десятка игроков. Ни одного из них не звал Вильмотс — за него комплектованием команды занимался местный тренер. Юельгиец просто не мог этого сделать — состав нужно было назвать не за три дня до игры, а раньше. В итоге он был назван 17 марта, и ни один футболист не может быть уверен, что Вильмотс на него рассчитывает. Значит, все выложатся, как в официальной встрече.

2. Тактическая непредсказуемость.

Во что сыграет сборная Кот-Д’Ивуара в сложившихся обстоятельствах — загадка. Неизвестно, что она будет делать с мячом сразу после отбора и наоборот — как будет возвращать себе мяч. Например, на Кубке Африки «бивни» практиковали длинные передачи. А как будет при Вильмотсе?

Значит, заранее рассчитывать на изъяны соперника не приходится — знать бы, где они. При том, что знание — важнейший элемент в футболе. В одной из своих книг сэр Алекс Фергюсон, экс-тренер «МЮ», признался: он любил ударять как раз по слабым местам соперника.

Особый интерес в игре африканцев представляет оборона при угловых ударах. При Дуссье Кот-Д’Ивуар практиковал персональную оборону. Продолжит ли так играть Кот-Д’Ивуар при Вильмотсе? Скорее да, чем нет — зонная защита при угловых в последнее время дает сбои. В Лиге чемпионов это познал на себе «Наполи», которому дважды забил защитник «Реала» Рамос, а в первенстве ФНЛ именно так уже три мяча в этом году пропустил «Волгарь».

3. В каждой линии — звезды.

За Кот-Д’Ивуар выступают футболисты с опытом больших матчей. Основным игроком «МЮ» является центральный защитник Байи, в «Аталанте» прогрессирует полузащитник Кесси. Первому 22 года, второму — 20. Байи выделяется скоростными данными и борьбой один в один. Кесси не теряет концентрацию при игре в обороне, а в атаке силен дальним ударом, кроме этого он мощно ускоряется.

В атаке внимание стоит обратить на форварда «Кристал Пэлас» Заху. Родился в Кот-Д’Ивуаре, вырос в Англии, поэтому Рой Ходжсон звал его в сборную «Трех Львов». Более того, Заха дважды выходил за англичан на замену в товарищеских матчах! Но в итоге стал выступать за историческую родину.

ТРИ МИНУСА КОТ-Д’ИВУАРА:

1. Неумение Вильмотса играть на результат.

Чего добилась сборная Бельгии с Вильмотсом при великолепном составе? Игроки претендовали на большее, чем поражение от Уэльса (1:3), пусть и в полуфинале чемпионата Евро 2016. Голкипер Тибо Куртуа тогда не сдержался и высказал Вильмотсу свою точку зрения. «Я указал тренеру на то, что должен был. Мы на протяжении всего турнира допускали одинаковые ошибки», — сказал журналистам Куртуа.

Если говорить предметно, главной проблемой Бельгии стало неумение взламывать эшелонированную оборону. Бельгия сваливалась к элементарным подачам в штрафную. И это с Азаром и Де Брюйне!

Интересна, однако, реакция Вильмотса после поражения от той же Италии (0:2): «Соперник играл на контратаках, а не в настоящий футбол. Сложно действовать против команды, которая стоит сзади». В том матче бельгийцы совершили 35 подач в чужую штрафную. Неужели такой футбол Вильмотс считает настоящим?

Другая проблема выявилась в полуфинальном матче с Уэльсом. Бельгийцы открыли счет. Казалось бы, вот он — подарок судьбы, взламывать насыщенную оборону бельгийцам больше не требовалось. Но в ответ они получили три мяча!

2. Травмы Орье и Сери.

Перед игрой с Россией Кот-Д’Ивуар лишился сразу двух игроков из чемпионата Франции — правого защитника «ПСЖ» Орье и центрального полузащитника «Ниццы» Сери. Это большие потери, ведь именно лидеры играют ключевую роль, когда команда идеи нового главного тренера еще не усвоила.

Потеря этих футболистов скажется на атакующем потенциале ивуарийцев. В этом сезоне в чемпионате Франции Сери забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Орье манерой похож на армейца Фернандеса и отдал в чемпионате Франции три голевых паса.

3. Отсутствие бомбардира.

У Кот-Д’Ивура нет нападающего, который из двух моментов мог бы выжать гол. Заха — крайний нападающий, а не центральный. Раньше забивным был Дрогба, но он уже закончи. После Дидье основным стал Бони. Но в этом сезоне он не всегда попадает в заявку на игры «Сток Сити», поэтому в сборную он не вызван.