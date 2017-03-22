Российские футболистки вышли в полуфинал турнира «Кубанская весна»

В другом матче группы В сборные Белоруссии и Азербайджана также сыграли вничью — 1:1. В турнирной таблице россиянки с пятью очками заняли второе место и вышли в полуфинал соревнований. Первыми стали белорусские футболистки, опередив команду России по дополнительным показателям. Третье место заняла команда Румынии (4 очка), четвертое — Азербайджана (1).

В группе А сборная Краснодарского края разгромила команду Казахстана со счетом 3:0, а представительницы Ирана обыграли спортсменок из Словении — 1:0. В турнирной таблице сборная Ирана с девятью очками заняла первое место, второй стала команда Словении (4), третьей — Краснодарского края (4), четвертой — Казахстана (0).

На стадии полуфинала состоятся матчи Иран — Россия и Белоруссия — Словения. Завершится турнир 27 марта.