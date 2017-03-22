Самедов: Играем за сборную России с огромным желанием и патриотизмом
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал свой поступок в товарищеском матче с командой
Коста-Рики (1:2), который состоялся в октябре прошлого года в Краснодаре.
Тогда Самедову разбили голову, но он смог продолжить игру, несмотря на обширную гематому.
«Понятно, что сложилось определённое отношение к российским футболистам. Все любят обсуждать
Хотя, если вспомнить квалификации и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, они прошли неплохо. Всё перечеркивает выступление на главных турнирах и этот вот негатив от заработных плат и разных историй. Но ещё раз скажу: в нашей команде люди играют за сборную с огромным желанием и патриотизмом. Потому что это сборная», — заявил Самедов в интервью «Российской газете».
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