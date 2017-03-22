Самедов: Играем за сборную России с огромным желанием и патриотизмом

Тогда Самедову разбили голову, но он смог продолжить игру, несмотря на обширную гематому.



«Понятно, что сложилось определённое отношение к российским футболистам. Все любят обсуждать какие-то их поступки, зарплаты. Но на самом деле за большинство ребят в сборной, с которыми играю уже не первый год, могу сказать: они бьются за команду с огромным желанием и поступили бы точно так же. Просто не всегда получается добиться результата. Чаще не получается, согласен: был неудачный чемпионат мира, потом Евро.



Хотя, если вспомнить квалификации и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, они прошли неплохо. Всё перечеркивает выступление на главных турнирах и этот вот негатив от заработных плат и разных историй. Но ещё раз скажу: в нашей команде люди играют за сборную с огромным желанием и патриотизмом. Потому что это сборная», — заявил Самедов в интервью «Российской газете».