Германия — Англия: анонс матча
Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На арене «Сигнал Идуна Парк» состоится очередная встреча национальных команд Германии и Англии. Она станет продолжением, возможно, самого принципиального и драматичного футбольного противостояния в Старом свете.
Каждый любитель футбола хотя бы раз слышал о «подвиге» советского лайнсмена Тофика Бахрамова, благодаря которому англичане в первый и пока в последний раз стали чемпионами мира (1966 г.).
А фраза
С тех пор пути Англии и Германии не раз пересекались как в официальных, так и в товарищеских встречах. Вспомним лишь самые яркие эпизоды этих битв.
1996
Чемпионат Европы. Полуфинал. Лондон
Англия — Германия — 1:1 (5:6 в серии пенальти)
Домашний Евро-1996, пожалуй, последний турнир, на котором сборная Англии действительно претендовала на победу. Команда Терри Венейблса уверенно преодолела групповой этап, а затем пробилась в полуфинал. Душой коллектива был плеймейкер Пол Гаскойн, который тогда еще вполне успешно боролся с алкогольной зависимостью, а на острие атаки блистали Алан Ширер и Тедди Шерингем.
Перед игрой с немцами британские таблоиды пестрили яркими и даже провокационными заголовками типа «Ахтунг! Сдавайся! Для тебя, Фриц, Евро-96 закончен!» (Daily Mirror), а фанаты затеяли кулачный бой на Трафальгарской площади.
Ширер поразил ворота Андреаса Кепке уже на третьей минуте матча, но вскоре нападающий «Бешикташа» Штефан Кунц восстановил равновесие. В дополнительное время Гаскойн упустил стопроцентный голевой момент. А в серии пенальти антигероем стал нынешний главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт. Он подошел к «точке» шестым и не смог переиграть Кепке.
Этот судьбоносный промах оказался несмываемым пятом на карьере защитника «Астон Виллы»: болельщики так и не смогли его простить.
2001
Квалификация ЧМ-2002. Мюнхен
Германия — Англия — 1:5
На провальном для немцев Евро-2000 команда Эриха Риббека проиграла англичанам на стадии группового этапа со счетом 0:1.
А уже через несколько месяцев оппоненты схлестнулись в квалификации чемпионата мира-2002. Полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн забил последний гол в истории легендарного старого «Уэмбли», принеся победу Германии (1:0).
Но затем англичане взяли убедительный реванш на «Олимпиаштадионе» в Мюнхене. 1 сентября 2001 года немцы были разгромлены (1:5). «Золотой мальчик» британского футбола Майкл Оуэн провел один из лучших матчей в карьере, оформив
Тем не менее, Феллеру удалось вывести Германию на мировое первенство (через стыковые матчи с командой Украины). И затем, в Японии и Корее, немцы сумели дойти до финала. А Оливер Кан был признан лучшим игроком мундиаля.
2010
Чемпионат мира. 1/8 финала. Блумфонтейн
Англия — Германия — 1:4
Полноценный реванш сборная Германии взяла на ЧМ-2010 в ЮАР. 27 июня англичане потерпели самое крупное поражение в рамках мировых первенств за всю историю.
Молодая дружина Йоахима Лева просто разорвала британцев на контратаках, а юный форвард Томас Мюллер отметился двумя голами, которые в итоге помогли ему стать лучшим бомбардиром турнира.
Но эта игра не обошлась без громкого скандала. При счете 2:1 в пользу немцев полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард нанес пушечный удар: мяч, срикошетив от перекладины, опустился за линию ворот Мануэля Нойера, и вылетел в поле. Уругвайский арбитр Хорхе Ларрионда не зафиксировал взятие ворот. После игры Мюллер заявил, что не испытывает никакого сожаления или сочувствия к соперникам. По его словам — это была расплата англичан за 1966 год.
Товарищеский матч в Дортмунде
Сегодня Лукас Подольски попрощается со сборной Германии, выйдя на поле с капитанской повязкой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter