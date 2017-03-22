Назад в будущее. По какой схеме будет играть сборная России
Теперь стало понятно, кого футболисты хотят видеть капитаном и какую расстановку выбрал Станислав Черчесов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Расстановка 5−3−2 уже давно используется «Ростовом», который в нынешнем сезоне удачно соперничал с грандами на международной арене. Этой зимой на схему с пятью защитниками перешли «Локомотив» и ЦСКА (оба клуба действовали в пять защитников в 2000-х). Когда игроки сборной разбились на поле по позициям, то получилась следующая картина:
Акинфеев (Беленов, Гилерме) — Самедов (Фернандес), Семенов (Нойштедтер), Кутепов (Васин), Кудряшов (Джикия), Жирков (Комбаров) — Ерохин (Газинский), Зобнин (Оздоев, Шишкин), Дзагоев (Головин) — Полоз (Миранчук), Канунников (Бухаров).
При этом у полевых игроков было 10 красных манишек. Возможно, это основной состав. Точнее оптимальный, пока отсутствуют Дзюба и Смолов. Обращает на себя внимание, что Самедову в такой версии будет отдана вся бровка. Ему придется обороняться больше, чем в «Спартаке», где под ним располагается крайний защитник. А еще интересно, что Кудряшов оказывается не на фланге, а одним из трех центральных защитников. На этой позиции Федор играл в «Ростове», хотя значительно реже, нежели на краю.
Подробнее о расстановке Кудряшов рассказал в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата»:
— Да, обычно в «Ростове» выступаю на фланге защиты, но после травмы Граната мне предстоит играть одного из трех центральных защитников. Не скажу, что это новая позиция для меня.
— Над чем сегодня работали?
— Над тактикой. Плюс играли в футбол, чтобы закрепить связи. Наигрываем схему, которая будет в предстоящей игре.
— Насколько помогает спартаковский опыт работы с Черчесовым?
— Я знаю его требования, и мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.
— В этом сезоне вы с «Ростовом» много путешествовали. С какой ареной могли бы сравнить стадион «Краснодара»?
— А я еще там не был. Серьезно! Только по ТВ видел. Ребята говорят, что это лучший стадион в мире.
— Кто должен стать капитаном?
— Я считаю, что Игорь Акинфеев. Человек уже столько лет в сборной. Он — лидер не только в сборной, но и в раздевалке.
Пообщался с журналистами и Юрий Газинский. Он вы разил такое же мнение по капитанской повязке.
— Кто на ваш взгляд должен быть капитаном? — вопрос Газинскому.
— Уже перед матчем вы все узнаете (улыбается).
— Но для вас кто самый авторитетный человек в команде?
— Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.
— Вы вместе с Миранчуком провели
— Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. И детям приятно, и нам интересно побыть в роли тренеров.
— Вас регулярно вызывают в сборную. Уже чувствуете себя игроком основы?
— Нет такого ощущения.
— В матче со сборной Бельгии вам предстоит играть против Кевина де Брейне.
— Сначала Кот-д’Ивуар, потом будем думать о бельгийцах. А вообще он качественный футболист, помню его по игре с «Вольфсбургом».
— Сборную Кот-д’Ивуара еще не разбирали?
— Нет. Завтра будем изучать. Наверняка, у них силовая команда, что свойственно африканскими сборными. Первый матч на стадионе «Краснодара» мы провели неудачно. Нужно брать реванш.
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