Назад в будущее. По какой схеме будет играть сборная России

Наконец-то! Тренировка сборной России дала ответы на многие вопросы. Сегодняшнее занятие было самым информативным за три дня. В середине тренировки игроки разбились на поле согласно схеме, и стало понятно, кого и где видит Черчесов. Вроде бы прояснилась и сама схема. Судя по всему, сборная будет играть в пять защитников. За полгода Черчесов пробовал разные варианты и, вероятно, нашел для себя ответ. Понятно, что он еще, возможно, не окончательный, но уж какой есть на сегодняшний день. А если учитывать, что Кубок Конфедераций и чемпионат мира уже скоро, то самое время определяться с основной схемой и наигрывать ее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Черчесов, Акинфеев, Самедов и Ференандес на тренировке сборной России. <a href="https://t.co/Aal2etNc8h">pic.twitter.com/Aal2etNc8h</a></p>— Telingater (@gtelingater) <a href="https://twitter.com/gtelingater/status/844488314275147776">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Расстановка 5−3−2 уже давно используется «Ростовом», который в нынешнем сезоне удачно соперничал с грандами на международной арене. Этой зимой на схему с пятью защитниками перешли «Локомотив» и ЦСКА (оба клуба действовали в пять защитников в 2000-х). Когда игроки сборной разбились на поле по позициям, то получилась следующая картина:

Акинфеев (Беленов, Гилерме) — Самедов (Фернандес), Семенов (Нойштедтер), Кутепов (Васин), Кудряшов (Джикия), Жирков (Комбаров) — Ерохин (Газинский), Зобнин (Оздоев, Шишкин), Дзагоев (Головин) — Полоз (Миранчук), Канунников (Бухаров).



При этом у полевых игроков было 10 красных манишек. Возможно, это основной состав. Точнее оптимальный, пока отсутствуют Дзюба и Смолов. Обращает на себя внимание, что Самедову в такой версии будет отдана вся бровка. Ему придется обороняться больше, чем в «Спартаке», где под ним располагается крайний защитник. А еще интересно, что Кудряшов оказывается не на фланге, а одним из трех центральных защитников. На этой позиции Федор играл в «Ростове», хотя значительно реже, нежели на краю.

Подробнее о расстановке Кудряшов рассказал в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата»:



— Да, обычно в «Ростове» выступаю на фланге защиты, но после травмы Граната мне предстоит играть одного из трех центральных защитников. Не скажу, что это новая позиция для меня.



— Над чем сегодня работали?

— Над тактикой. Плюс играли в футбол, чтобы закрепить связи. Наигрываем схему, которая будет в предстоящей игре.

— Насколько помогает спартаковский опыт работы с Черчесовым?

— Я знаю его требования, и мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.



— В этом сезоне вы с «Ростовом» много путешествовали. С какой ареной могли бы сравнить стадион «Краснодара»?

— А я еще там не был. Серьезно! Только по ТВ видел. Ребята говорят, что это лучший стадион в мире.



— Кто должен стать капитаном?

— Я считаю, что Игорь Акинфеев. Человек уже столько лет в сборной. Он — лидер не только в сборной, но и в раздевалке.



Пообщался с журналистами и Юрий Газинский. Он вы разил такое же мнение по капитанской повязке.



— Кто на ваш взгляд должен быть капитаном? — вопрос Газинскому.

— Уже перед матчем вы все узнаете (улыбается).



— Но для вас кто самый авторитетный человек в команде?

— Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.



— Вы вместе с Миранчуком провели мастер-класс в академии «Краснодара».

— Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. И детям приятно, и нам интересно побыть в роли тренеров.

— Вас регулярно вызывают в сборную. Уже чувствуете себя игроком основы?

— Нет такого ощущения.



— В матче со сборной Бельгии вам предстоит играть против Кевина де Брейне.

— Сначала Кот-д’Ивуар, потом будем думать о бельгийцах. А вообще он качественный футболист, помню его по игре с «Вольфсбургом».



— Сборную Кот-д’Ивуара еще не разбирали?

— Нет. Завтра будем изучать. Наверняка, у них силовая команда, что свойственно африканскими сборными. Первый матч на стадионе «Краснодара» мы провели неудачно. Нужно брать реванш.