Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Вильмотс не прилетит в Россию

Вильмотс был назначен главным тренером ивуарийцев во вторник. Этот пост был вакантен после того, как Мишель Дюссье ушел в отставку, неудачно выступив с командой на Кубке африканских наций. Руководить командой в матче против сборной России, который состоится 24 марта в Краснодаре, будет исполняющий обязанности главного тренера после отставки Дюссье Ибраима Камара.

«Прибытие Вильмотса в Россию не ожидается», — сообщил собеседник агентства.

Сборная Кот-д’Ивуара прилетит в Краснодар в среду 22 марта и вечером проведет тренировку на поле Академии футбольного клуба «Краснодар».