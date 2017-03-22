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22 марта 2017, 14:52 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Вильмотс не прилетит в Россию

КРАСНОДАР, 22 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара по футболу Марк Вильмотс не прилетит в Россию на товарищеский матч своей команды против российской сборной, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Вильмотс был назначен главным тренером ивуарийцев во вторник. Этот пост был вакантен после того, как Мишель Дюссье ушел в отставку, неудачно выступив с командой на Кубке африканских наций. Руководить командой в матче против сборной России, который состоится 24 марта в Краснодаре, будет исполняющий обязанности главного тренера после отставки Дюссье Ибраима Камара.

«Прибытие Вильмотса в Россию не ожидается», — сообщил собеседник агентства.

Сборная Кот-д’Ивуара прилетит в Краснодар в среду 22 марта и вечером проведет тренировку на поле Академии футбольного клуба «Краснодар».

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