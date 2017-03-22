Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» 53-летний Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера сборной Белоруссии по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Белоруссии (АБФФ).
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Это стало известно по итогам заседания исполнительного комитета АБФФ. С 1 марта Криушенко был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной. Предыдущий главный тренер белорусской команды Александр Хацкевич был отправлен в отставку со своего поста в декабре 2016 года.
Сборная Белоруссии после четырех туров с двумя очками занимает пятое место в группе A европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Криушенко ранее тренировал также борисовский БАТЭ, с которым дважды побеждал в чемпионате Белоруссии и выиграл Кубок страны, минское «Динамо», могилевское «Торпедо», узбекистанский «Шуртан» и якутское «Динамо».
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