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22 марта 2017, 13:41 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Криушенко утвержден главным тренером сборной Беларуси

МОСКВА, 22 мар — Р-Спорт. Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» 53-летний Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера сборной Белоруссии по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Белоруссии (АБФФ).

Бывший главный тренер новосибирской Сибири 53-летний Игорь Криушенко утвержден в должности главного тренера сборной Белоруссии по футболу сообщается на официальном сайте Федерации футбола Белоруссии (АБФФ). Увеличить
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Это стало известно по итогам заседания исполнительного комитета АБФФ. С 1 марта Криушенко был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной. Предыдущий главный тренер белорусской команды Александр Хацкевич был отправлен в отставку со своего поста в декабре 2016 года.

Сборная Белоруссии после четырех туров с двумя очками занимает пятое место в группе A европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Криушенко ранее тренировал также борисовский БАТЭ, с которым дважды побеждал в чемпионате Белоруссии и выиграл Кубок страны, минское «Динамо», могилевское «Торпедо», узбекистанский «Шуртан» и якутское «Динамо».

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