Если бы Черчесовым был я. Колонка Евгения Ловчева

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В таких случаях делаю оговорку: если бы я был не Черчесовым, а тренером сборной, — это раз. Чтобы никого не обижать. Во-вторых, знаю, что Станислав читает мои заметки. Поэтому скажу: опираюсь в выводах только на то, что видел в последних турах чемпионата. Черчесов знает ситуацию глубже, он работает с игроками напрямую.

И вот как я вижу состав сборной на матч с Кот-Д’Ивуаром.

В воротах точно Акинфеев. Он в хорошем психологическом состоянии, что главное. Физически Игорь ремесло давно освоил на пять. Если бы не скорый Кубок конфедераций, кстати, попробовал бы прилично играющего Беленова. Но основного вратаря пора сплачивать с новой защитой, от этого не уйдешь.

Акинфеев побил рекорд Яшина по числу сухих матчей в чемпионатах — и пошли сравнения. А сравнивать не надо — это всего лишь цифра! Они очень разные — Яшин и Акинфеев. Куда важнее, что армейский вратарь давно номер один в сборной.

Если бы мог играть Фернандес, несомненно, проверил бы в деле его. А так справа в защите — Шишкин. Равного по классу в этом амплуа сейчас в команде нет по большому счету.

Джикия и Новосельцев не играют, они не в тонусе, с ними не проверишь схему с тремя центральными защитниками. А если бы спартаковец играл, как раз Джикию, Васина и Кутепова я бы попробовал в центре. Сейчас же предпочту связку Васин — Кутепов — Кудряшов. И Комбаров слева — такая вот линия обороны. Пришло время посмотреть, что из этого выйдет, и определиться, наконец.

По краям полузащиты, переходящей в нападение, — Жирков и Самедов. Оба могут меняться с Комбаровым и Шишкиным без вреда, а то и с пользой для дела.

Опорник, номинально, — Газинский, ведь пока еще травмирован Глушаков. Но вообще я бы вот что сделал. Поставил бы в центр Дзагоева, а в разводящие — Миранчука.

Газзаев когда-то говорил, что не знает футболиста по фамилии «Плеймейкер». А я знаю. Это тот, кто может, пусть даже ценой освобождения от оборонительных действий, соорудить атаку. Таким был Широков. Таков сейчас Миранчук.

Ну и о самой атаке. Хороша ростовская связка Бухаров — Полоз. Да еще и Ерохин под ними. Сыгранные люди! Но — для схемы 4−4−2. А так приходится выбирать. Предпочел бы Полоза. Он быстр, что при фланговых Жиркове и Самедове немаловажно. Он может колко замкнуть подачу головой — и это снова плюс.

Футбол Товарищеские матчи 2017 24.03.2017, 19:00 -:- Россия Кот-д`Ивуар

Вообще выбор у Черчесова большой по количеству, но средний, если не ниже среднего, по качеству. К тому же смотришь — снова новая конфигурация. Твердых клубных лидеров, кроме Акинфеева, Дзагоева и Глушакова, нет. Звезд нет. И я расстроен этим. Время тупо наигрывать состав, а мы с ним все не определимся!

Как-то спросил Черчесова: зачем вызываешь людей, не играющих в клубах? «Даю посыл тренерам: эти игроки мне нужны; может, им дадут больше времени». Но это неверно: клубные цели для клубного тренера всегда важнее.

Каковы же цели игры с Кот-Д’Ивуаром? С учетом сказанного — показать командный характер. Видел его прежде лишь в Грозном, после безобразной игры с Катаром, когда команда хотела оправдаться и понравиться.