Если бы Черчесовым был я. Колонка Евгения Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» — о предстоящих матчах сборной в Краснодаре и Сочи.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В таких случаях делаю оговорку: если бы я был не Черчесовым, а тренером сборной, — это раз. Чтобы никого не обижать.
И вот как я вижу состав сборной на матч с Кот-Д’Ивуаром.
В воротах точно Акинфеев. Он в хорошем психологическом состоянии, что главное. Физически Игорь ремесло давно освоил на пять. Если бы не скорый Кубок конфедераций, кстати, попробовал бы прилично играющего Беленова. Но основного вратаря пора сплачивать с новой защитой, от этого не уйдешь.
Акинфеев побил рекорд Яшина по числу сухих матчей в чемпионатах — и пошли сравнения. А сравнивать не надо — это всего лишь цифра! Они очень разные — Яшин и Акинфеев. Куда важнее, что армейский вратарь давно номер один в сборной.
Если бы мог играть Фернандес, несомненно, проверил бы в деле его. А так справа в защите — Шишкин. Равного по классу в этом амплуа сейчас в команде нет по большому счету.
Джикия и Новосельцев не играют, они не в тонусе, с ними не проверишь схему с тремя центральными защитниками. А если бы спартаковец играл, как раз Джикию, Васина и Кутепова я бы попробовал в центре. Сейчас же предпочту связку Васин — Кутепов — Кудряшов. И Комбаров слева — такая вот линия обороны. Пришло время посмотреть, что из этого выйдет, и определиться, наконец.
По краям полузащиты, переходящей в нападение, — Жирков и Самедов. Оба могут меняться с Комбаровым и Шишкиным без вреда, а то и с пользой для дела.
Опорник, номинально, — Газинский, ведь пока еще травмирован Глушаков. Но вообще я бы вот что сделал. Поставил бы в центр Дзагоева, а в разводящие — Миранчука.
Газзаев
Ну и о самой атаке. Хороша ростовская связка Бухаров — Полоз. Да еще и Ерохин под ними. Сыгранные люди! Но — для схемы 4−4−2. А так приходится выбирать. Предпочел бы Полоза. Он быстр, что при фланговых Жиркове и Самедове немаловажно. Он может колко замкнуть подачу головой — и это снова плюс.
Вообще выбор у Черчесова большой по количеству, но средний, если не ниже среднего, по качеству. К тому же смотришь — снова новая конфигурация. Твердых клубных лидеров, кроме Акинфеева, Дзагоева и Глушакова, нет. Звезд нет. И я расстроен этим. Время тупо наигрывать состав, а мы с ним все не определимся!
Каковы же цели игры с Кот-Д’Ивуаром? С учетом сказанного — показать командный характер. Видел его прежде лишь в Грозном, после безобразной игры с Катаром, когда команда хотела оправдаться и понравиться.
Научить за три месяца, уверен, невозможно ничему. Заставить явить характер, дать хоть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter