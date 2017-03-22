Бородюк: Игрокам сборной нужно верить в себя и никого не бояться

— Матч против Кипра ожидается интересным, — говорит наставник сборной Казахстана. — Единственное, хочется, чтобы обошлось без травм. Особенно перед важным матчем с Арменией. Что касается подготовки к Кипру, то, отмечу, что к каждому матчу нужно относиться серьезно. Был длительный перелет, успели провести две тренировки на Кипре. Сегодня состоится теоретическое занятие. Проанализируем соперника, просмотрим наши игры. Основная наша цель, конечно, официальный матч против Армении. Хотелось бы провести в товарищеском матче десять замен, чтобы дать возможность всем поиграть. Однако, по регламенту мы можем заменить лишь шестерых. Получается, что в матчах против Кипра и Армении сыграют на все, однако на это не нужно обижаться, а относиться с пониманием.

— Обычно перед важными матчами против конкретного соперника в качестве спарринг-партнера подбирается команда, которая действует в схожем стиле. Могли бы сравнить сборные Кипра и Армении?

— Да, приблизительно эти сборные схожи. В этом плане нет проблем — соперник подобран правильно. Но, я бы предпочел, чтобы сначала мы сыграли официальный матч, а затем, в товарищеском у нас была бы возможность проверить в деле других ребят. Поэтому, хотелось бы, чтобы в поединке с Кипром обошлось без травм, и все ребята перед Ереваном пребывали бы в полной боевой готовности.

— Насколько хорошо изучили соперника?

— Техничная команда, которая играет в современный футбол. В основном на теоретических занятиях мы сосредоточены на наших ошибках и на возможности их исправления. Перед игрой детально пройдемся по предстоящему сопернику.

— У Вас богатая игровая карьера, также Вы плодотворно поработали в качестве тренера. Доводилось противостоять командам из Кипра?

— Приезжали сюда, когда вместе с Валерием Газзаевым работали в сборной России. Еще тогда отметил для себя, что сборная этой страны — сильная и неуступчивая команда. Играть против них будет непросто, однако, каждый футболист сборной Казахстана должен понимать, что он защищает честь страны, поэтому выкладываться необходимо до конца.

— У сборной Казахстана отрицательный баланс в матчах со сборной Кипра. Больше десяти лет назад Кипр одержал победу со счетом 2:1. Это накладывает свой отпечаток?

— Мы сейчас стараемся работать так, чтобы футболисты не зацикливались на прошлых результатах, а смотрели в будущее. Им нужно верить в себя и никого не бояться. Сборная любой страны — это такие же люди, как и они сами. Главное — нужно играть за честь своей страны, за свою репутацию и почаще радовать своих болельщиков.

— Болельщики и специалисты интересуются — почему в сборной отсутствуют нападающий Сергей Хижниченко и защитник Александр Кислицын, которые изначально фигурировали в списке?

— Список был расширенным, а не носил окончательный характер. Сергея Хижниченко во время сборов мы не видели, а чемпионат Беларуси еще не стартовал. Поэтому сейчас мы отдаем предпочтение тем игрокам, у которых имеется игровая практика. Но, мы ни от кого не отказываемся. У нас есть расширенный список сборной, и мы постоянно просматриваем других футболистов. Должен быть определенный баланс, поэтому всех защитников вызвать не получится. 23−25 игроков — это оптимальное количество футболистов. Также в составе национальной команды присутствует Абзал Бейсебеков, которого изначально не было в списке вызванных из-за небольшой травмы. Однако он восстановился и присоединился к команде.